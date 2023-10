Nagtulak ang SpaceX para sa Mas Mabilis na Paglilisensya sa Paglunsad

Buod: Ang SpaceX ay naglalagay ng presyon sa Federal Aviation Administration (FAA) upang pabilisin ang proseso ng paglilisensya sa paglulunsad. Ang Starship rocket ng kumpanya ay handa na para sa pangalawang pagsubok sa paglipad ngunit naghihintay ng panghuling pag-apruba sa regulasyon. Inaasahan ng SpaceX na ilunsad sa unang kalahati ng Nobyembre. Samantala, plano ng Virgin Galactic na lumipad ang ikaanim na misyon nito sa loob ng anim na buwan sa Nobyembre 2. Ang mga maliliit na kumpanya ng paglulunsad ay nahihirapang makipagkumpitensya sa mababang presyo ng SpaceX para sa mga misyon ng Falcon 9. Ang nangingibabaw na posisyon ng SpaceX sa merkado ay nagkaroon ng "napakalamig" na epekto sa maliit na industriya ng paglulunsad. Nag-aalok ang SpaceX ng mga pagkakataon sa paglulunsad ng rideshare para sa mga smallsat na kasingbaba ng $5,500 bawat kilo, isang presyong mas mababa kaysa sa inaalok ng mga nakatalagang maliliit na sasakyang panglunsad. Tatlong kumpanya sa US, SpaceX, Blue Origin, at Virgin Galactic, ang humiling ng pagpapalawig ng panahon ng pag-aaral bago ipatupad ang mga bagong pederal na regulasyon sa kaligtasan para sa komersyal na human spaceflight mission. Ang 20-taong moratorium sa mga pederal na regulasyon ay nakatakdang mag-expire sa Enero 1.

Pinapalakas ng SpaceX ang mga pagsisikap nitong makakuha ng mas mabilis na paglilisensya sa paglulunsad mula sa Federal Aviation Administration (FAA). Nakumpleto na ng kumpanya ang mga kinakailangang paghahanda para sa pangalawang flight test ng Starship rocket nito ngunit naghihintay ng panghuling pag-apruba sa regulasyon. Ang pinakamaagang posibleng petsa ng paglulunsad ay nasa unang kalahati ng Nobyembre. Ang Virgin Galactic, sa kabilang banda, ay naghahanda para sa ikaanim na misyon nito sa loob ng anim na buwan, na nakatakda sa Nobyembre 2.

Gayunpaman, ang mga maliliit na kumpanya ng paglulunsad ay nahaharap sa mga hamon sa pakikipagkumpitensya sa mababang presyo ng SpaceX para sa mga misyon ng Falcon 9. Ang mga executive ng industriya ay nagpahayag na ang nangingibabaw na posisyon ng SpaceX sa merkado ay may malaking epekto sa maliit na industriya ng paglulunsad, na nagpapahirap sa kanila na makipagkumpitensya sa presyo. Kasalukuyang nag-aalok ang SpaceX ng mga pagkakataon sa paglulunsad ng rideshare para sa maliliit na satellite na kasingbaba ng $5,500 kada kilo. Bagama't tumaas ang mga presyong ito mula sa paunang $5,000 kada kilo, nananatili pa rin silang mas mababa sa iniaalok ng mga dedikadong maliliit na sasakyan sa paglulunsad.

Bilang karagdagan, tatlong kumpanya ng US, ang SpaceX, Blue Origin, at Virgin Galactic, ay nagsama-sama upang humiling ng pagpapalawig ng panahon ng pag-aaral bago ipatupad ang mga bagong pederal na regulasyon sa kaligtasan para sa komersyal na human spaceflight mission. Ang kasalukuyang 20-taong moratorium sa mga pederal na regulasyon ay nakatakdang mag-expire sa Enero 1. Naniniwala ang mga kumpanya na ang industriya ay hindi pa sapat na sapat upang magpatibay ng mga bagong regulasyon sa kaligtasan, at sila ay nakikipagtulungan sa FAA at iba pang ahensya ng gobyerno upang magtatag ng isang bagong kaligtasan balangkas para sa transportasyon sa kalawakan.

