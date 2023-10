Inihayag ang Pagbuo ng Buwan: Mga Bagong Insight mula sa mga Lunar Crystal

By

Ang mga siyentipiko ay nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa pagbuo ng buwan at edad nito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kristal na natagpuan sa mga sample ng bato na nakolekta noong Apollo 17 mission noong 1972. Noong nakaraan, pinaniniwalaan na ang buwan ay nabuo humigit-kumulang 4.4 bilyong taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, batay sa pagsusuri ng mga kristal na zircon, iminumungkahi ngayon ng mga mananaliksik na ang buwan ay maaaring humigit-kumulang 40 milyong taon na mas matanda kaysa sa naunang naisip, mula noong 4.46 bilyong taon.

Ang nangungunang hypothesis para sa pagbuo ng lunar ay ang epekto ng isang bagay na kasing laki ng Mars na tinatawag na Theia na bumangga sa unang bahagi ng Earth, na naglabas ng tinunaw na bato sa kalawakan. Ang mga labi na ito sa kalaunan ay nagsama-sama upang bumuo ng buwan. Habang ang hypothesis ay malawak na tinatanggap, ang eksaktong oras ng pagbuo ng buwan ay mahirap matukoy.

Ang mga kristal na zircon na natagpuan sa fragment ng bato na nakolekta ng astronaut na si Harrison Schmitt ay may mahalagang papel sa pagtukoy sa edad ng buwan. Gamit ang isang pamamaraan na tinatawag na atom probe tomography, nakumpirma ng mga siyentipiko ang edad ng mga kristal, na nabuo pagkatapos ng higanteng epekto. Ang pagkakaroon ng mga kristal na zircon, na kilala na lubhang matibay, sa mga sample ng Earth, Mars, at buwan ay nagpapakita ng kanilang kahalagahan sa pag-unawa sa maagang kasaysayan ng mga celestial na katawan.

Ang pananaliksik na isinagawa ng isang pangkat ng mga siyentipiko, na pinamumunuan ng cosmochemist na si Philipp Heck, ay nagbigay liwanag sa isa pang aspeto ng epekto ng buwan sa Earth. Ang banggaan na bumubuo sa buwan ay nagkaroon ng isang cataclysmic na epekto sa Earth, na binago ang bilis ng pag-ikot nito. Higit pa rito, ang mga puwersa ng gravitational ng buwan ay may mahalagang papel sa pagpapatatag ng axial tilt ng Earth at pagpapabagal sa bilis ng pag-ikot nito. Ang mga salik na ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa klima ng Earth at sa kakayahan nitong mapanatili ang buhay.

Ang pag-aaral ay hindi lamang nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng buwan at kasaysayan ng Earth ngunit binibigyang-diin din ang kahalagahan ng pagsusuri sa mga materyales na nakolekta mula sa mga misyon sa kalawakan na isinagawa ilang dekada na ang nakalilipas. Ang mga advanced na analytical technique, gaya ng atom probe tomography, ay nagbigay-daan sa mga siyentipiko na tumuklas ng bagong impormasyon mula sa mga sample na nakolekta sa panahon ng mga misyon ng Apollo. Ang patuloy na pagsasaliksik at paggalugad sa buwan ay hindi lamang magpapahusay sa ating pang-unawa sa ating kapitbahay na selestiyal ngunit magbibigay din ng daan para sa mga paggalugad sa kalawakan sa hinaharap.

