Buhayin ang mga Coral Reef gamit ang Robotic Assistance

Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng malaking banta sa mga coral reef sa buong mundo, na may tumataas na temperatura at pag-aasido na nagdudulot ng coral bleaching at pagkamatay. Ang mga tradisyunal na pagsisikap sa pagpapanumbalik ng coral ay umasa sa mabagal at magastos na pamamaraan, tulad ng paglipat ng mga fragment ng coral sa mga nasirang reef. Gayunpaman, ang marine biologist na si Taryn Foster mula sa Abrolhos Islands sa Western Australia ay sumusubok ng isang bagong diskarte upang mapabilis ang reef revival.

Bumuo si Ms. Foster ng isang sistema na kinabibilangan ng paghugpong ng mga fragment ng coral sa maliliit na saksakan at paglalagay ng mga ito sa isang molded base na gawa sa limestone-type na kongkreto. Ang pamamaraang ito ay lumalampas sa mga taon ng paglaki ng calcification at nagbibigay-daan sa mabilis na paglaki ng coral. Sa ngayon, ang mga resulta ay promising, na may iba't ibang uri ng coral na umuunlad sa bagong tirahan na ito.

Para mas mapabilis ang proseso, nakipagsosyo si Ms. Foster sa kumpanya ng software ng engineering na nakabase sa San Francisco na Autodesk. Ang mga mananaliksik mula sa Autodesk ay nagsanay ng isang artificial intelligence system upang kontrolin ang mga collaborative na robot, o cobot, na gumagana kasama ng mga tao. Ang mga robotic arm na ito ay maaaring mag-graft o magdikit ng mga coral fragment sa mga seed plug at ilagay ang mga ito sa base. Ang mga robot ay sanay sa paghawak ng mga pagkakaiba-iba sa mga hugis ng coral at pagkilala kung paano pangasiwaan ang mga ito.

Gayunpaman, may mga hamon sa paglipat ng teknolohiyang ito palabas ng lab at sa totoong mundo. Ang maselang paghawak ng basa, buhay na coral ay kinakailangan, at ang kinakaing unti-unti na epekto ng tubig-alat sa electronics ay dapat matugunan. Bukod pa rito, ang mataas na halaga ng naturang teknolohiya ay isang pagsasaalang-alang. Upang matulungang pondohan ang proyekto, ang panimulang kumpanya ni Ms. Foster, Coralmaker, ay nagpaplanong mag-isyu ng mga biodiversity credit na katulad ng paggana ng mga carbon credit, na ang industriya ng turismo ay isang potensyal na customer.

Kabilang sa iba pang mga hakbangin upang maibalik ang mga coral reef ay ang pagtatanim ng coral, kung saan ang mga coral larvae ay lumaki sa isang lab bago ihasik sa mga nasirang bahura. Sinasaliksik din ng mga siyentipiko ang pag-aanak ng mas lumalaban na "super coral" at isinasaalang-alang ang mga radikal na ideya, tulad ng geo-engineering cloud upang protektahan ang coral mula sa sobrang init. Bilang karagdagan, ang mga mananaliksik ay gumagamit ng tunog upang masuri ang kalusugan ng mga bahura at makaakit ng mga isda, na may mga loudspeaker sa ilalim ng dagat na nagpapatugtog ng mga malulusog na tunog upang tumulong sa muling pagdadagdag ng bahura.

Bagama't walang solusyon sa kumplikadong problema ng pagpapanumbalik ng coral reef, ang mga makabagong pamamaraang ito ay nag-aalok ng pag-asa para sa kaligtasan at muling pagkabuhay ng mahahalagang ecosystem na ito.

Pinagmumulan:

– The Guardian: “Ang pagbabago sa klima ay 'pinaka makabuluhang banta' sa mga sinaunang kayamanan" ni Adrienne Murray

– Autodesk.com