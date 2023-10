Mga Pagsulong sa Pagsukat sa Paglawak ng Uniberso

Ang isang bagong pag-aaral ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagpapabuti ng katumpakan ng mga parameter na namamahala sa pagpapalawak ng Uniberso. Sa pamamagitan ng pagpino sa mga parameter na ito, ang mga astronomo ay magkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa paglago ng Uniberso at sa hinaharap na ebolusyon nito.

Ang pagsukat sa pagpapalawak ng Uniberso ay naging isang hamon dahil sa kakulangan ng mga palatandaan sa kalawakan. Upang mapagtagumpayan ito, ang mga astronomo ay umasa sa "mga karaniwang kandila" - mga bagay na may kilalang liwanag - upang kalkulahin ang mga distansya. Kung paanong lumilitaw ang kandila habang lumalayo ito, lumilitaw din ang malalayong bagay sa Uniberso.

Ang isang pangkat ng mga internasyonal na mananaliksik, na pinamumunuan nina Maria Giovanna Dainotti at Giada Bargiacchi, ay gumamit ng mga makabagong istatistikal na pamamaraan upang pag-aralan ang data mula sa iba't ibang mga karaniwang kandila, kabilang ang mga supernovae, quasar, at gamma-ray burst. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng data mula sa iba't ibang uri ng karaniwang mga kandila, nagawa nilang i-map ang mas malalaking lugar ng Uniberso at pataasin ang katumpakan.

Ang mga bagong natuklasan ay nabawasan ang kawalan ng katiyakan ng mga pangunahing parameter ng hanggang 35 porsyento. Ang pinahusay na katumpakan na ito ay makakatulong sa mga astronomo na matukoy kung ang Uniberso ay magpapatuloy sa paglawak nang walang hanggan o kalaunan ay babagsak.

Ang pananaliksik, na pinamagatang "Quasars: Standard Candles up to z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia," ay inilathala sa The Astrophysical Journal.

Pinagmumulan:

– Katumpakan ng kahulugan: katumpakanGaano kalapit ang sinusukat na halaga ay umaayon sa tamang halaga.

– Ang Astrophysical Journal (ApJ): Ang Astrophysical Journal (ApJ) ay isang prestihiyosong peer-reviewed scientific journal na nakatuon sa pag-publish ng orihinal na pananaliksik sa larangan ng astronomy at astrophysics. Ito ay inilathala ng American Astronomical Society (AAS).

– Sanggunian sa pananaliksik: “Quasars: Standard Candles hanggang z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia” ni MG Dainotti, G. Bargiacchi, A. Ł. Lenart, S. Nagataki at S. Capozziello, DOI: 10.3847/1538-4357/accea0