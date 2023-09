Ebolusyon ng Halaman: Isang Unti-unting Proseso na may Mga Panahon ng Pagbabago

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Nature Plants ay hinamon ang matagal nang paniniwala na ang mga halaman ay umunlad na may biglaang pagsabog ng pagbabago sa unang bahagi ng kanilang kasaysayan, katulad ng mga hayop. Ang pag-aaral ay nagpapakita na ang ebolusyon ng halaman ay binubuo ng mahabang panahon ng unti-unting mga pagbabago na may bantas ng maikling pagsabog ng malakihang mga inobasyon, partikular na bilang tugon sa mga hamon sa kapaligiran.

Ipinaliwanag ng co-lead author, Propesor Philip Donoghue mula sa Unibersidad ng Bristol, na ang mga halaman ay may iisang ninuno na nagmula sa dagat mahigit isang bilyong taon na ang nakalilipas. Nais ng mga mananaliksik na subukan kung ang ebolusyon ng halaman ay sumunod sa isang mabagal at tuluy-tuloy na proseso o kung ito ay may mabilis na pagsabog ng pagbabago. Nakapagtataka, natuklasan ng pag-aaral na ang ebolusyon ng halaman ay pinaghalong pareho, na may mahabang panahon ng unti-unting pagbabago na naantala ng mga maikling pagsabog ng pagbabago. Ang mga pagsabog ng pagbabagong ito ay nagbigay-daan sa mga halaman na malampasan ang mga hamon ng pamumuhay sa tuyong lupa.

Upang subukan ang kanilang teorya, sinuri ng mga siyentipiko ang pagkakatulad at pagkakaiba ng 248 na grupo ng mga halaman, mula sa single-celled pond scum hanggang sa mga halaman sa lupa tulad ng mosses, ferns, pines, conifers, at flowering plants. Sinuri din nila ang 160 extinct na grupo ng halaman na kilala lamang sa fossil record.

Nalaman ng mga mananaliksik na ang mga pagbabago sa anatomical na disenyo ng halaman ay naganap kasabay ng mga kaganapan kung saan ang buong cellular genetic makeup ay nadoble. Bilang karagdagan, ang mga pangunahing pulso ng anatomical evolution ng halaman ay nauugnay sa hamon ng pamumuhay at pagpaparami sa lalong tuyong kapaligiran habang ang mga halaman ay lumipat mula sa dagat patungo sa lupa.

Ang pag-aaral ay hindi lamang nagbibigay ng mga bagong insight sa kung paano umunlad ang mga halaman sa nakalipas na bilyong taon, ngunit iminumungkahi din nito na ang pattern ng episodic bursts of innovation ay isang pangkalahatang blueprint para sa kumplikadong multicellular na buhay, na nakikita rin sa mga hayop at fungi.

Sa pangkalahatan, nag-aalok ang pananaliksik na ito ng binagong pag-unawa sa ebolusyon ng halaman, na nagpapakita na ito ay isang unti-unting proseso na may mga pasulput-sulpot na panahon ng malakihang pagbabago bilang tugon sa mga hamon sa kapaligiran.

