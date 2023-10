Binuo ng mga siyentipiko ang Mukha ng Key Fossil sa Great Ape at Human Evolution

Matagumpay na na-reconstruct ng mga siyentipiko mula sa American Museum of Natural History, Brooklyn College, at Catalan Institute of Paleontology na si Miquel Crusafont ang mukha ng Pierolapithecus catalaunicus, isang makabuluhang fossil sa pag-aaral ng dakilang unggoy at ebolusyon ng tao.

Ang Pierolapithecus catalaunicus, isang species na nabuhay mga 12 milyong taon na ang nakalilipas, ay mahalaga sa pag-unawa sa mosaic na kalikasan ng hominid evolution. Ito ay isa sa ilang mga species na kilala mula sa isang well-preserved cranium at partial skeleton, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagkakalagay nito sa hominid family tree at sa biology nito.

Ang nakaraang pag-unawa sa Pierolathecus ay nagmungkahi na ito ay may isang tuwid na plano ng katawan bago bumuo ng mga adaptasyon para sa pagbitin at paglipat sa mga sanga ng puno. Gayunpaman, dahil sa pinsala sa cranium, ang mga debate tungkol sa ebolusyonaryong posisyon nito ay nagpatuloy.

Upang matugunan ang mga tanong na ito, ginamit ng mga siyentipiko ang mga CT scan upang halos muling buuin ang cranium ng Pierolathecus at inihambing ito sa iba pang primate species. Ginawa rin nila ang ebolusyon ng mga pangunahing tampok ng istraktura ng mukha ng unggoy. Ang kanilang mga natuklasan ay nagsiwalat na ang Pierolapithecus ay may pagkakatulad sa pangkalahatang hugis at sukat ng mukha sa parehong fossilized at nabubuhay na malalaking unggoy, ngunit nagtataglay din ng mga natatanging tampok ng mukha na hindi makikita sa ibang Middle Miocene apes.

Ang mga resulta ay sumusuporta sa ideya na ang Pierolapithecus ay kumakatawan sa isa sa mga pinakaunang miyembro ng dakilang unggoy at pamilya ng tao. Ang evolutionary modeling ay nagpakita na ang cranium ng Pierolapithecus ay mas malapit sa hugis at sukat sa anyong ninuno kung saan nagmula ang mga nabubuhay na malalaking unggoy at tao. Iminumungkahi din ng mga natuklasan na ang mga gibbon at siamang, ang “mas mababang unggoy,” ay sumailalim sa pagbawas ng laki kumpara sa kanilang mga ninuno.

Binibigyang-diin ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng muling pagtatayo at pagsusuri ng mga napapanatili na fossil upang mas maunawaan ang ebolusyon ng mga dakilang unggoy at tao. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga insight sa biology at pisikal na katangian ng mga sinaunang species tulad ng Pierolapithecus, mas mapapadalisay ng mga siyentipiko ang ating pag-unawa sa sarili nating kasaysayan ng ebolusyon.

Pinagmumulan:

– Mga Pamamaraan ng National Academy of Sciences, Oktubre 16, 2023

– American Museum of Natural History, Brooklyn College, at ang Catalan Institute of Paleontology na si Miquel Crusafont.