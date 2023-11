Ang mga Mananaliksik ay Bumuo ng Arsenic-Alloyed Phosphorus Nanoribbons para Pahusayin ang Performance ng Device

Ang mga mananaliksik sa University College London (UCL) ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay sa larangan ng mga nanomaterial. Nakabuo sila ng isang-atom-thick ribbons na binubuo ng phosphorus alloyed na may arsenic, na may potensyal na lubos na mapahusay ang performance ng iba't ibang device, kabilang ang mga baterya, supercapacitor, at solar cells.

Ang mga phosphorus nanoribbons ay unang natuklasan ng koponan sa UCL noong 2019. Simula noon, sila ay pinarangalan bilang isang "kamangha-manghang materyal" na may potensyal na baguhin ang isang malawak na hanay ng mga aplikasyon. Gayunpaman, ang mga purong phosphorus na materyales ay may limitadong conductivity, na naghihigpit sa kanilang paggamit sa ilang partikular na device.

Sa kanilang pinakabagong pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Chemical Society, natuklasan ng mga mananaliksik na sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maliliit na halaga ng arsenic sa phosphorus nanoribbons, nagawa nilang makabuluhang mapabuti ang kanilang conductivity sa mga temperatura sa itaas -140°C. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpapanatili ng mga kapaki-pakinabang na katangian ng phosphorus-only ribbons ngunit nagbukas din ng mga bagong posibilidad para sa pag-imbak ng enerhiya, mga near-infrared detector na ginagamit sa medisina, at maging ang quantum computing.

Naniniwala ang pangkat ng pananaliksik na ang parehong pamamaraan ay maaaring ilapat upang lumikha ng mga haluang metal na pinagsasama ang posporus sa iba pang mga elemento tulad ng selenium o germanium. Ang versatility sa alloying ay nagbubukas ng mundo ng mga posibilidad para sa pagkontrol sa mga katangian ng mga nanomaterial na ito at pagpapalawak ng kanilang mga potensyal na aplikasyon.

Ang proseso ng paggawa ng mga arsenic-phosphorus nanoribbon na ito ay nagsasangkot ng paghahalo ng mga kristal na nabuo mula sa mga sheet ng phosphorus at arsenic na may lithium na natunaw sa likidong ammonia. Ang halo na ito ay sumasailalim sa isang serye ng mga kemikal na reaksyon, na nagreresulta sa pagbuo ng mga ribbon na may ilang layer na mataas, ilang micrometers ang haba, at sampu-sampung nanometer ang lapad. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng mga nanoribbon na ito ay ang kanilang mataas na "mobility ng butas," na nagpapabuti sa kahusayan ng daloy ng kuryente.

Inaasahan ng mga mananaliksik na ang mga nanoribbon na ito ay maaaring gawin sa sukat sa isang likidong anyo, na ginagawa itong cost-effective at angkop para sa isang malawak na hanay ng mga aplikasyon. Ang kanilang hindi kapani-paniwalang potensyal na mapahusay ang pagganap ng mga aparato sa larangan ng pag-iimbak ng enerhiya at solar na enerhiya ay maaaring magbigay daan para sa mga makabuluhang pagsulong sa mga nababagong teknolohiya.

FAQ

Ano ang phosphorus nanoribbons?

Ang mga phosphorus nanoribbons ay isang-atom-thick ribbons na binubuo ng mga phosphorus atoms. Mayroon silang mga natatanging katangian na ginagawang kaakit-akit para sa iba't ibang mga aplikasyon, kabilang ang pag-iimbak ng enerhiya at mga solar cell.

Paano pinapabuti ng arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons ang performance ng device?

Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maliit na halaga ng arsenic sa phosphorus nanoribbons, ang kanilang conductivity ay makabuluhang pinahusay. Ang pagpapahusay na ito ay nagbibigay-daan para sa mas mahusay na pag-imbak ng enerhiya sa mga baterya, pagtaas ng kahusayan sa mga solar cell, at mga potensyal na aplikasyon sa quantum computing at mga medical detector.

Maaari bang pagsamahin ang phosphorus nanoribbons sa iba pang mga elemento?

Oo, naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga phosphorus nanoribbons ay maaaring ihalo sa iba pang mga elemento tulad ng selenium o germanium upang higit na mapahusay ang kanilang mga katangian at mapalawak ang kanilang mga potensyal na aplikasyon.

Ano ang proseso ng paggawa ng arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons?

Ang proseso ng produksyon ay nagsasangkot ng paghahalo ng mga kristal na nabuo mula sa mga sheet ng phosphorus at arsenic na may lithium na natunaw sa likidong ammonia. Ang halo na ito ay sumasailalim sa mga reaksiyong kemikal upang bumuo ng mga nanoribbon na maaaring ilapat sa iba't ibang mga aparato.