Ang Paglabag sa Mga Limitasyon ng Global Warming ay Maaaring humantong sa Pagtunaw ng Ice Sheet ng Greenland at Pagtaas ng Antas ng Dagat

Natuklasan ng isang bagong pag-aaral na ang paglampas sa mga limitasyon ng global warming na itinakda ng mga layunin sa klima ng mundo ay maaaring magresulta sa pagkatunaw ng yelo sa Greenland, na humahantong sa pagtaas ng antas ng dagat ng higit sa isang metro. Ang pananaliksik, na isinagawa ng isang internasyonal na pangkat ng mga siyentipiko, ay nagha-highlight sa kahalagahan ng pagbaligtad ng mga uso sa pag-init at pagbabalik ng temperatura sa mas ligtas na antas upang maiwasan ang pagbagsak ng yelo.

Ang ice sheet ng Greenland, ang pangalawa sa pinakamalaking sa mundo pagkatapos ng Antarctica, ay nakapag-ambag na ng higit sa 20% sa naobserbahang pagtaas ng lebel ng dagat mula noong 2002. Ang pagtaas ng lebel ng dagat ay nagpapakita ng malaking banta sa mga komunidad sa baybayin at isla, na nakakaapekto sa milyun-milyong tao at nag-pose. ang panganib ng paglubog sa buong mga bansa at lungsod.

Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Nature, ay gumamit ng dalawang modelo upang gayahin ang tugon ng yelo ng Greenland sa mga pagtaas ng temperatura sa hinaharap sa iba't ibang timescale. Natukoy ng mga mananaliksik ang isang kritikal na hanay ng mga pandaigdigang average na temperatura, sa pagitan ng 1.7 at 2.3 degrees Celsius sa itaas ng mga antas ng pre-industrial, na kung maabot, ay maaaring mag-trigger ng biglaang pagkawala ng yelo. Ang tipping point na ito ay maaaring magresulta sa halos ganap na pagkatunaw ng Greenland ice sheet sa daan-daan o libu-libong taon, na nagpapataas ng lebel ng dagat ng pitong metro.

Gayunpaman, ang pag-aaral ay nag-aalok din ng pag-asa, na nagmumungkahi na kung ang pagtaas ng temperatura ay mabilis na ibabalik sa limitasyon ng Kasunduan sa Paris na 1.5 degrees Celsius, ang pinakamasamang sitwasyon ay maiiwasan. Ang pagbabaligtad sa kasalukuyang trend ng pag-init sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga greenhouse gas emissions at pagpapatupad ng mga teknolohiya sa pag-capture ng carbon o mga pagsisikap sa reforestation ay maaaring maiwasan ang pag-tipping ng yelo.

Binigyang-diin ng mga mananaliksik na ang pagbabalik ng mga temperatura sa ibaba ng "ligtas" na threshold ay magiging mahirap at humihimok ng agarang pagkilos sa halip na umasa sa mga teknolohiya sa hinaharap. Itinampok din ng pag-aaral ang potensyal para sa iba pang mga tipping point sa sistema ng Earth, tulad ng mga rainforest at mga kasalukuyang sistema ng karagatan, na masira nang mas maaga kaysa sa inaasahan.

Habang naghahanda ang mga pinuno ng mundo para sa paparating na pag-uusap ng UN tungkol sa pagbabago ng klima, ang pag-aaral ay nagsisilbing paalala ng agarang pangangailangan na tugunan ang mga paglabas ng greenhouse gas na nagpapainit sa planeta at magpatupad ng mga hakbang upang umangkop sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Ang mga mananaliksik ay nag-iingat na ang mga teknolohiyang may kakayahang bawasan ang mga temperatura sa isang malaking sukat ay maaaring hindi kasalukuyang umiiral, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagkilos ngayon upang panatilihin ang mga temperatura sa loob ng isang ligtas na saklaw.

Pinagmumulan:

- Kalikasan talaarawan

– Niklas Boers, Potsdam Institute para sa Climate Impact Research

– Nils Bochow, Arctic University of Norway