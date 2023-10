Natuklasan ng Pag-aaral ang Tumaas na Produksyon ng Methane sa Arctic Lakes Dahil sa Nakaraang Pag-init

Ang isang bagong pag-aaral na isinagawa ng Northwestern University at ng University of Wyoming ay gumamit ng mga biomarker ng halaman na napanatili sa sediment upang suriin ang methane cycling sa mga lawa ng Arctic sa nakalipas na 10,000 taon. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa waxy coatings ng mga dahon na napanatili sa sediment mula sa early-to-middle Holocene period, natuklasan ng mga mananaliksik na ang nakaraang pag-init ay nagdulot ng mga lawa sa malawak na hanay ng mga klima ng Greenland upang makabuo ng methane. Mahalaga ito dahil ang methane ay isang makapangyarihang greenhouse gas, at anumang pagbabago sa produksyon nito na may pag-init ay mahalagang maunawaan.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga lawa ay nagpapanatili ng isang intensified methane cycle para sa libu-libong taon hanggang sa simula ng natural na hinimok na paglamig. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-asa sa klima sa pagbibisikleta ng methane sa lawa sa ilang mga lawa ng Arctic. Iminumungkahi ng pag-aaral na ang patuloy na pag-init ay maaaring humantong sa isang dati nang hindi pinahahalagahan na pagbabago ng mga emisyon ng methane mula sa mga lawa, na mahalaga para sa pag-unawa sa potensyal na epekto ng methane sa pagbabago ng klima.

Dahil ang Arctic at boreal landscape ay ang pinakamabilis na pag-init ng mga rehiyon sa Earth, ito ay mahalaga upang mas mahusay na maunawaan ang dynamics sa pagitan ng warming temperatura at methane produksyon sa mga lawa. Ang mga lawa ay kumikilos bilang makabuluhang likas na pinagmumulan ng methane, ngunit ang eksaktong dami ng produksyon ng methane sa mga lawa ng Arctic at kung paano ito magbabago sa patuloy na pag-init ay hindi ganap na nasusukat.

Gumamit ang mga mananaliksik ng data mula sa apat na lawa sa Greenland upang ihambing ang hydrogen isotopic na komposisyon ng mga aquatic plant wax sa loob ng sediment sa mga biomarker mula sa mga terrestrial na halaman at iba pang mga mapagkukunan. Ang isotopic na komposisyon ng mga biomarker mula sa aquatic na mga halaman ay nagsiwalat ng isang lagda mula sa methane sa panahon ng early-middle Holocene sa karamihan ng mga site. Iminumungkahi nito na ang mga halaman na ito ay sumisipsip ng methane, na posibleng mabawasan ang ilan sa mga methane na ginawa sa mga lawa bago ito ilabas sa atmospera.

Gayunpaman, ang pagkuha ng methane sa mga halaman ay malamang na limitado sa mga partikular na uri ng aquatic mosses, kaya hindi lahat ng lawa, o kahit na lahat ng Arctic lakes, ay magkakaroon ng parehong dynamics. Gayunpaman, itinatampok ng pag-aaral na ito ang kahinaan ng malalawak na lugar ng mga lawa ng Arctic sa mga pagbabagong dulot ng klima sa pagbibisikleta ng methane, na maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa pandaigdigang klima.

Pinagmumulan:

– Science Advances: American Association for the Advancement of Science (AAAS)

– Mga Kahulugan

– Methane: isang makapangyarihang greenhouse gas

– Holocene: isang panahon ng matinding pag-init na naganap dahil sa mabagal na pagbabago sa orbit ng Earth 11,700 hanggang 4,200 taon na ang nakararaan