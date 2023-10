Nuclear Clock: Isang Hakbang Tungo sa Extreme Precision Timekeeping

By

Ang isang internasyonal na pangkat ng mga pisiko ay gumawa ng pag-unlad sa pagbuo ng isang napakatumpak na orasan batay sa isang nuclear transition. Ang koponan, na pinamumunuan ni Yuri Shvyd'ko sa Argonne National Laboratory sa US, ay matagumpay na nakamit ang resonant excitation ng isang nuclear transition sa scandium-45. Ang paglipat na ito ay may potensyal na lumikha ng isang nuclear na orasan na may mas mataas na katumpakan kaysa sa kasalukuyang mga atomic na orasan.

Ang mga orasan ay umaasa sa isang oscillator na gumagawa ng steady frequency. Para sa mga atomic na orasan, ginagamit ang dalas ng microwave radiation na ibinubuga mula sa mga atomo ng cesium. Gayunpaman, ang mga nuclear transition ay nag-aalok ng posibilidad ng mas tumpak na mga orasan. Ang nuclei ay mas matatag at siksik kaysa sa mga atomo, na ginagawang mas madaling kapitan ang mga orasang nukleyar sa ingay at interference.

Ang isa sa mga hamon sa paglikha ng mga nuclear na orasan ay ang paggawa ng magkakaugnay na radiation na tumutunog sa isang nuclear transition. Sa pagsulong ng X-ray free-electron lasers (XFELs), sinabi ni Shvyd'ko na ang direktang photon excitation para sa mga nuclear clock oscillator ay posible na ngayon. Nakatuon ang team sa 12.4 keV transition sa scandium-45, na may napakakitid na bandwidth. Maliit na bahagi lamang ng X-ray ang makakapagpasigla sa nuclei, habang ang mga off-resonance na X-ray ay lumilikha ng makabuluhang ingay ng detector.

Upang matugunan ang isyung ito, nagsagawa ang koponan ng mga eksperimento sa pasilidad ng European XFEL sa Germany. Nagpaputok sila ng mga pulso ng X-ray sa isang foil na target ng scandium-45 at pagkatapos ay mabilis na inalis ang target upang masukat ang resonant excitation signal. Sa pamamagitan ng pag-scan sa dalas ng mga pulso ng ilaw ng insidente, natukoy nila ang eksaktong dalas kung saan nangyayari ang resonance.

Ang mga resulta ay nagpakita na ang enerhiya ng paglipat ay maaaring masukat sa isang kawalan ng katiyakan dalawang mga order ng magnitude na mas maliit kaysa sa nakaraang pinakamahusay na halaga. Kung magagawa ang mga karagdagang pagpapabuti, ang mga orasang nuklear ay maaaring maging tumpak sa loob ng 1 segundo bawat 300 bilyong taon. Ang teknolohiyang ito ay may kapana-panabik na mga implikasyon para sa ultrahigh-precision spectroscopy, nuclear clock technology, at extreme metrology.

Pinagmulan: Kalikasan (walang ibinigay na URL)