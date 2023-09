Ang Bagong Discovery ay Nagpapakita ng Mga Clue sa Paghahanap ng Mga Rosas na Diamond

By

Natukoy ng isang bagong pag-aaral ng mga mananaliksik sa Curtin University sa Australia ang ikatlong sangkap na kinakailangan para sa pagbuo ng mga pink na diamante sa ibabaw ng Earth. Nakatuon ang pag-aaral sa mga batong mayaman sa brilyante mula sa mga bulkan ng Argyle ng Western Australia, gamit ang mga laser beam upang pag-aralan ang kanilang komposisyon. Iminumungkahi ng mga natuklasan na bilang karagdagan sa carbon at pwersa mula sa nagbabanggaan na mga tectonic na plato, ang pagkakaroon ng mga pink na diamante ay nangangailangan ng mga kontinente na nakaunat sa panahon ng continental break-up daan-daang milyong taon na ang nakalilipas.

Ang pagtuklas sa nawawalang sangkap na ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa pandaigdigang paghahanap para sa mga bagong pink na deposito ng brilyante. Ipinaliwanag ng lead researcher na si Dr. Hugo Olierook na kapag lumalawak ang masa ng lupa, nalilikha ang mga puwang sa crust ng Earth, na nagpapahintulot sa magma na may dalang brilyante na tumaas sa ibabaw. Ang rehiyon ng Argyle, kung saan naganap ang pag-aaral, ay nabuo bilang resulta ng isang sinaunang supercontinent na nahati.

Ipinaliwanag pa ni Dr. Olierook na ang banggaan ng masa ng lupa ay lumilikha ng isang nasirang lugar o "pelat" na hinding-hindi ganap na gagaling, at sa loob ng mga peklat na rehiyong ito makikita ang mga pink na diamante. Binanggit niya na hangga't naroroon ang malalim na carbon, continental collision, at stretching, posibleng makatuklas ng mga bagong pinagmumulan ng pink diamonds.

Sa kabila ng kapana-panabik na pagtuklas na ito, hindi magiging walang hamon ang paghahanap ng mga bagong deposito ng mga pink na diamante. Karamihan sa mga deposito ng brilyante ay natagpuan sa kasaysayan sa gitna ng mga sinaunang kontinente, kung saan nakalantad ang mga host na bulkan sa ibabaw. Ang rehiyon ng Argyle, sa kabilang banda, ay matatagpuan sa tahi ng dalawang sinaunang kontinente, na kadalasang natatakpan ng buhangin at lupa. Nangangahulugan ito na may posibilidad ng mga hindi natuklasang pink na mga bulkan na may dalang brilyante, kabilang ang loob ng Australia.

Ang pananaliksik, na nai-publish sa journal ng Nature Communications, ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag sa mga prosesong geological sa likod ng pagbuo ng mga pink na diamante ngunit nagbibigay din ng mahalagang mga pananaw para sa industriya ng brilyante. Ang mga pink na diamante ay bihira at lubos na hinahangad na mga hiyas, kung saan ang bulkang Argyle ay gumawa ng higit sa 90% ng suplay sa mundo. Ang pag-unawa sa mga kundisyon na kinakailangan para sa kanilang pagbuo ay maaaring gumabay sa mga pagsisikap sa paggalugad sa hinaharap at posibleng humantong sa pagtuklas ng mga bagong pinagmumulan ng mga mahalagang batong ito.

