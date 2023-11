Ginagamit ng Bagong Pananaliksik ang Mga Ninja ng Kalikasan para Protektahan ang Kiwifruit at Bees

Ang mga siyentipiko ng Kiwi ay nag-e-explore ng isang groundbreaking na solusyon upang labanan ang mga mapanganib na pathogen sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng mga ninjas ng kalikasan - phage biocontrols. Ang terminong 'nature's ninjas' ay nilikha ni Dr. Heather Hendrickson, isang senior lecturer sa University of Canterbury, upang ilarawan ang mga virus na partikular na umaatake sa mga nakakapinsalang bakterya nang hindi nakakapinsala sa mga kapaki-pakinabang. Hindi tulad ng mga antibiotic na kadalasang may malawak na spectrum ng aktibidad, ang mga phage ay may limitadong hanay ng host, na ginagawa itong lubos na naka-target at epektibo sa paglaban sa mga pathogen.

Sa isang pangunguna, ang interdisciplinary research team ni Dr. Hendrickson ay ginawaran ng $8.9 milyon mula sa 2023 Ministry of Business, Innovation at Employment Endeavor Fund upang bumuo ng mga phage na "cocktails" upang matugunan ang mga pangunahing agricultural pathogens. Pangunahing nakatuon ang mga inisyatiba sa paglaban sa kiwifruit vine canker (Psa) at sa American Foulbrood virus na nakakaapekto sa honeybees.

Ang bentahe ng paggamit ng mga phage ay nakasalalay sa kanilang kakayahang partikular na makahawa sa mga naka-target na pathogen habang inililigtas ang iba pang mga microorganism na mahalaga para sa kalusugan ng organismo. Halimbawa, kung ang isang phage ay ibinibigay sa isang pulot-pukyutan, direktang aatakehin nito ang partikular na pathogen nang hindi naaapektuhan ang kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka ng pukyutan. Ang katumpakan na mekanismo ng pag-target na ito ay nagpapaliit sa panganib na maabala ang pangkalahatang kalusugan ng organismong pinoprotektahan.

Ang paggamit ng phage biocontrol ay may makabuluhang implikasyon para sa sektor ng agrikultura ng New Zealand. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pinasadyang solusyon sa phage, umaasa ang mga mananaliksik na mapahusay ang pagiging produktibo at seguridad sa industriya ng pagkain habang itinataguyod ang kamalayan sa kapaligiran. Higit pa rito, ang proyekto ay naglalayong palakasin ang pagmamanupaktura ng bioindustriya, paglikha ng mataas na kasanayang mga trabaho at pagpapadali ng pag-access sa mga pandaigdigang merkado.

Kasama sa pakikipagtulungan sa pananaliksik ang mga tinitingalang institusyon tulad ng University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, at Apiculture New Zealand. Ang mga katutubong pananaw, sa pangunguna ng mga siyentipiko at mananaliksik ng Māori, ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga implikasyon ng proyekto para sa taiao (kapaligiran), partikular na dahil sa paglaganap ng mga negosyong pinamumunuan ng Māori sa pangunahing sektor.

Ang pangmatagalang pananaw para sa gawaing ito ay higit pa sa sektor ng agrikultura. Naniniwala si Dr. Hendrickson na sa pamamagitan ng pagtatatag ng kinakailangang imprastraktura at kadalubhasaan upang ligtas na magamit ang mga phage sa agrikultura, ang platform ay maaaring palawakin upang matugunan ang mga umuusbong na banta sa produksyon ng pagkain at kahit na i-target ang medikal na nauugnay na mga pathogen ng tao. Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga kapana-panabik na posibilidad para sa hinaharap ng pagkontrol sa sakit at biosecurity sa iba't ibang industriya.

Ang proyekto ay nakatanggap na ng suporta mula sa mga stakeholder, kabilang ang mga beekeepers na bukas-palad na nagbigay ng mga sample ng lupa. Bilang pasasalamat, pinangalanan ng mga mananaliksik ang mga natuklasang phage ayon sa mga nag-aambag, na ang ilan ay pinangalanan sa mga kilalang figure tulad nina Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, at maging ang mga beekeepers mismo.

Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng mga ninja ng kalikasan, ang New Zealand ay may magandang posisyon upang baguhin ang kontrol ng sakit sa agrikultura, protektahan ang mahahalagang ekosistema, at posibleng magbigay daan para sa mga bagong diskarte upang labanan ang mga pathogen ng tao.

FAQ

Ano ang mga phage biocontrols?

Ang Phage biocontrols ay mga virus na partikular na nagta-target at umaatake sa mga nakakapinsalang bakterya sa mga organismo, na nag-aalok ng lubos na naka-target na diskarte sa pagkontrol ng sakit.

Paano naiiba ang mga phage sa antibiotics?

Hindi tulad ng mga antibiotic, na maaaring makapinsala sa parehong nakakapinsala at kapaki-pakinabang na bakterya, ang mga phage ay may limitadong hanay ng host, na nagpapahintulot sa kanila na i-target ang mga partikular na pathogen nang hindi naaapektuhan ang mga kapaki-pakinabang na microorganism.

Anong mga pathogen ang tina-target ng mga mananaliksik?

Ang pananaliksik ay pangunahing nakatuon sa paglaban sa kiwifruit vine canker (Psa) at ang American Foulbrood (AFB) virus, na nagdudulot ng banta sa mga pulot-pukyutan.

Ano ang potensyal na epekto ng pananaliksik na ito?

Ang pananaliksik ay may potensyal na mapahusay ang produktibidad at seguridad sa sektor ng agrikultura habang pinapalakas ang pagmamanupaktura ng bioindustriya, lumilikha ng mga trabahong may mataas na kasanayan, at pinapadali ang pag-access sa mga pandaigdigang merkado na may kamalayan sa kapaligiran. Higit pa rito, ang pananaliksik na ito ay maaaring magkaroon ng mga implikasyon sa paglaban sa mga umuusbong na banta sa produksyon ng pagkain at maging sa pag-target sa mga pathogen ng tao.

Sino ang kasangkot sa pagtutulungan ng pananaliksik?

Kasama sa pakikipagtulungan ang mga mananaliksik mula sa University of Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, at Apiculture New Zealand. Nagbibigay din ang mga siyentipiko at mananaliksik ng Māori ng mahahalagang pananaw ng Katutubo.