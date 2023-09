Paggalugad sa Kalaliman ng Sierra de Atapuerca

By

Ang isang kamakailang pag-aaral sa heolohikal na isinagawa ni Josep M. Parés at ng kanyang koponan sa Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ay nakatuklas sa ilalim ng ibabaw ng Sierra de Atapuerca sa Espanya. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Marine and Petroleum Geology, ay naglalayong maunawaan ang malalim na istraktura ng lugar at ang mga geological na koneksyon nito.

Ang pananaliksik ay nagsiwalat na ang mga materyales na nasa ibaba ng ibabaw ay ang mga limestone na nakikita sa kahabaan ng Sierra de Atapuerca. Ang mga materyales na ito ay "tip of the iceberg" lamang ng isang mas malaking istraktura sa ilalim ng ibabaw na umaabot ng higit sa 5km ang lapad. Nabuo ang istrukturang ito dahil sa pagkakaroon ng mga malambot na materyales, partikular na ang Triassic lutite at evaporites, na nagpapahintulot sa strata na lumipat.

Ang pag-aaral ay nagbigay-liwanag din sa geological arrangement ng Sierra de Atapuerca. Tradisyonal na inilarawan bilang isang anticline, ipinakita ng gawaing geological na ang istrakturang ito ay tumatakbo nang lampas sa lalim na 1,000m. Sa lalim na iyon, ang Mesozoic strata ay nakasalalay sa isang Paleozoic basement, na matibay at mala-kristal. Ang mga resulta ay nagpapahiwatig na ang pagtitiklop ng mga sapin ay naging posible sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga partikular na materyales na nagsisilbing mga pampadulas o mga antas ng detatsment, na nagpapahintulot sa mga sapin na dumausdos sa matibay na basement. Sa kaso ng Duero Basin, ang antas ng detatsment ay binubuo ng mga materyales mula sa panahon ng Triassic, na mekanikal na mahina at pinapadali ang paggalaw at pagtitiklop ng nakapatong na sapin.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa malalim na istraktura ng Sierra de Atapuerca at ang mga geological na koneksyon nito. Ang pag-unawa sa subsurface geology ng rehiyong ito ay mahalaga para sa karagdagang pananaliksik sa kasaysayan ng geological nito at mga potensyal na implikasyon para sa ebolusyon ng tao.

