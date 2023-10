Natagpuan ang Mabisang Paggamot para sa Pagkalason sa Sulfur Mustard

Ang sulfur mustard, isang kemikal na ahente sa pakikidigma na malawakang ginagamit sa pakikidigma mula noong Unang Digmaang Pandaigdig, ay matagal nang naging hamon para sa mga mananaliksik sa paghahanap ng mabisang paggamot. Gayunpaman, ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng dalawang mananaliksik mula sa South Dakota State University ay nakatuklas ng isang potensyal na therapeutic approach sa pagpapagamot ng sulfur mustard poisoning.

Ang nakaraang pananaliksik sa sulfur mustard ay nagpakita na ang gas ay may parehong agarang at pangmatagalang epekto sa mga biktima nito. Kabilang sa mga agarang epekto ang mapait na lasa sa bibig, amoy ng bawang, pananakit ng ulo, pagkawala ng paningin, pamumula, at pagdurugo ng balat. Ang mga pangmatagalang epekto ay maaaring magpakita ng hanggang 40 taon pagkatapos ng pagkakalantad at may kasamang mga komplikasyon sa baga, mata, at balat.

Ang kahirapan sa paghahanap ng paggamot ay nakasalalay sa katotohanan na ang sulfur mustard ay may maraming mekanismo ng pag-atake sa katawan, na ginagawa itong naiiba sa iba pang mga kemikal na armas na nagta-target ng isang enzyme. Gayunpaman, natukoy ng mga mananaliksik ang isang molekula na tinatawag na methimazole na nagpapakita ng antas ng reaktibiti sa sulfur mustard nang hindi nagiging sanhi ng pinsala sa balat.

Ang Methimazole ay maaaring magsilbing isang epektibong opsyon sa paggamot para sa pagkalason sa sulfur mustard. Ang mga mananaliksik ay kasalukuyang naghahanda ng isang gawad upang palawakin ang kanilang pananaliksik sa mga buhay na organismo at sa huli ay malawakang magagamit ang paggamot na ito.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa mga nalantad sa sulfur mustard at nag-aalok ng posibilidad na mabawasan ang parehong agaran at pangmatagalang nakakalason na epekto ng gas. Ang mga karagdagang pag-aaral ay isinasagawa upang suriin ang bisa ng methimazole sa vivo.

Ang pambihirang tagumpay na ito sa paghahanap ng mabisang paggamot para sa pagkalason sa sulfur mustard ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagsulong sa larangan ng pananaliksik sa pagkakalantad ng ahente sa pakikipagdigma sa kemikal.

