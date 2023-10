Natuklasan ng mga Mananaliksik ang Natatanging Bacterial Transcriptional Promoter Recognition Mode

Nakagawa ng makabuluhang pagtuklas ang mga mananaliksik mula sa Chinese Academy of Sciences tungkol sa transcriptional promoter recognition mode sa bacteria. Si Prof. Zhu Ping mula sa Institute of Biophysics at Prof. Feng Yingang sa Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology ang nanguna sa pag-aaral, na inilathala sa Nature Communications.

Nakatuon ang koponan sa Clostridium thermocellum, isang uri ng anaerobic clostridia na mahusay na nagpapababa ng lignoscellulose sa pamamagitan ng isang multienzyme complex na tinatawag na cellulosome. Ang kumplikadong ito ay mahalaga para sa pag-unlad ng bioenergy.

Ang transkripsyon ng bacterial DNA ay pinasimulan ng RNA polymerase (RNAP) holoenzymes, na binubuo ng sigma (σ) na mga kadahilanan na kumikilala sa mga rehiyon ng promoter ng DNA. Ang C. thermocellum ay naglalaman ng kakaibang sigma factor na tinatawag na σI (SigI), na naiiba sa iba pang sigma factor sa pamilyang σ70.

Upang maunawaan kung paano kinikilala ng mga salik ng SigI sa C. thermocellum ang mga promoter, bumuo ang mga mananaliksik ng ternary complex ng SigI, RNAP, at promoter DNA. Gamit ang teknolohiyang cryo-EM, natukoy nila ang mga istruktura ng RNA polymerase-sigma-promoter open complexes (RPo complexes) na nabuo ng dalawang C. thermocellum σI complexes, SigI1 at SigI6.

Ang paghahambing ng mga istrukturang ito sa iba pang mga transcriptional complex, natuklasan ng mga mananaliksik na ang SigI ay nagpapakita ng isang natatanging mekanismo ng pagkilala sa promoter sa mga kadahilanan ng σ sa pamilyang σ70. Kinikilala ng C-terminal domain ng SigI (SigIC) ang -35 na elemento ng promoter sa pamamagitan ng helix-turn-helix motif nito. Nakikipag-ugnayan din ang SigIC sa DNA minor groove ng elementong -35, na nag-aambag sa natatanging mode ng pagkilala nito.

Kinikilala ng N-terminal domain ng SigI (SigIN) ang -10 elemento ng promoter at bumubuo ng malawak na pakikipag-ugnayan ng protina-DNA. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay malamang na nakakaimpluwensya sa aktibidad ng tagataguyod at tinutukoy ang lakas ng transkripsyon ng mga tagataguyod na umaasa sa SigI para sa mga cellulosomal genes.

Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay liwanag sa kung paano kinokontrol ng C. thermocellum ang pagpapahayag ng cellulase gene at nagbibigay ng mga insight sa pagkakaiba-iba ng microbial transcriptional regulation. Ang mga natuklasan ay may mga potensyal na aplikasyon para sa pagbabago at paggamit ng mga cellulase.

Source:

– Jie Li et al, Structure ng transcription open complex ng natatanging σI factor, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4