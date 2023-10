Sinusukat ng mga Mananaliksik ang Magnetic Field sa Eclipse Medium ng Spider Pulsar PSR J2051-0827

By

Ang mga mananaliksik mula sa Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) ng Chinese Academy of Sciences ay nakagawa ng isang makabuluhang pagtuklas tungkol sa magnetic field ng isang spider pulsar na tinatawag na PSR J2051-0827. Ang spider pulsar ay isang uri ng millisecond pulsar binary system na nailalarawan ng mga kasamang mababa ang masa sa mga short-period orbit. Sa mga sistemang ito, ang intensive pulsar wind at electromagnetic emission ay maaaring masira at potensyal na sirain ang kasamang bituin.

Upang imbestigahan ang mga magnetic na katangian ng PSR J2051-0827, ginamit ng mga mananaliksik ang Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST). Partikular na nakatuon sila sa pag-aaral ng mga katangian ng polariseysyon ng pulsar at ang pagkakaroon ng magnetic field sa loob ng eclipse medium nito. Ang mga natuklasan ng kanilang pag-aaral ay inilathala sa The Astrophysical Journal noong Setyembre 14.

Sa panahon ng paglabas ng pulsar's eclipse, napansin ng mga mananaliksik ang isang pare-parehong pagbaba sa sukat ng pag-ikot (RM). Ang pagbabagong ito sa RM ay mula 60 hanggang -28.7 rad m-2, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang makabuluhang magnetic field sa loob ng medium ng eclipse. Batay sa pagkakaiba-iba na ito sa RM, ang line-of-sight magnetic field strength ay tinatayang 0.1 G.

Natuklasan din ng mga mananaliksik ang isang phenomenon na kilala bilang RM reversal, na maaaring maiugnay sa mga pagbabago sa lakas ng magnetic field sa linya ng paningin na dulot ng binary orbital motion. Sinusuportahan ng pagbabalik ng RM na ito ang ideya na ang agarang kapaligiran ng pulsar ay kumplikado at magnetized. Bilang karagdagan, ang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang mga kapaligiran ng spider pulsar ay may ilang pagkakatulad sa mga nauugnay sa mabilis na pagsabog ng radyo (FRBs).

Ang mga natuklasan ng pananaliksik na ito ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa mga dinamika at katangian ng mga spider pulsar at nag-aalok ng mga insight sa mga mekanismo na responsable para sa mga eclipse na naobserbahan sa mga system na ito. Ang pag-aaral ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kondisyon ng magnetic field sa agarang paligid ng PSR J2051-0827 at nagbubukas ng mga bagong paraan para sa karagdagang pagsisiyasat sa larangan ng pulsar astronomy.

Pagsipi:

SQ Wang et al, Pagbabago ng Pagsukat sa Pag-ikot sa panahon ng Eclipse ng Black Widow PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Pinagmulan: Chinese Academy of Sciences