Maaaring Dumaloy ang Buhangin Paakyat, Natuklasan ng mga Inhinyero ng Lehigh University

Ang mga mananaliksik sa engineering sa Lehigh University ay nakagawa ng isang kahanga-hangang pagtuklas - ang buhangin ay maaaring dumaloy pataas. Ang mga natuklasan ng koponan, na inilathala sa journal Nature Communications, ay nagpapakita na kapag ang torque at isang kaakit-akit na puwersa ay inilapat sa bawat butil ng buhangin, ang mga particle ay maaaring dumaloy pataas, pataas sa mga dingding, at pataas at pababa ng hagdan. Ang hindi pangkaraniwang pangyayari na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon, mula sa pangangalagang pangkalusugan hanggang sa materyal na transportasyon at agrikultura.

Ang pagtuklas ay ginawa ni James Gilchrist, ang Ruth H. at Sam Madrid na Propesor ng Chemical at Biomolecular Engineering sa PC Rossin College of Engineering ng Lehigh, at ang kanyang koponan. Gumamit sila ng mga equation na naglalarawan sa daloy ng mga butil na materyales upang ipakita na ang mga particle ay umaagos pataas na parang butil na materyal.

Si Dr. Samuel Wilson-Whitford, ang nangungunang may-akda ng papel, ay natisod sa pagtuklas na ito nang hindi sinasadya habang nagsasaliksik ng microencapsulation. Napansin niya na nang paikutin niya ang isang magnet sa ilalim ng isang vial ng iron oxide-coated polymer particles na tinatawag na microrollers, nagsimulang umakyat ang mga butil ng buhangin.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang paglalapat ng metalikang kuwintas sa mga microrollers na may mga magnet ay naging sanhi ng pag-ikot ng bawat particle, na lumilikha ng mga pansamantalang doublets na mabilis na nabuo at nasira. Ang pagkakaisa na ito ay nakabuo ng negatibong anggulo ng pahinga dahil sa isang negatibong koepisyent ng friction, na nagpapahintulot sa mga particle ng buhangin na dumaloy pataas.

Ang pagtaas ng magnetic force ay nagpapataas ng pagkakaisa ng mga particle ng buhangin, na nagbibigay sa kanila ng higit na traksyon at kakayahang gumalaw nang mas mabilis. Ang sama-samang paggalaw at kakayahan ng mga particle na dumikit sa isa't isa ay nagbigay-daan sa kanila na magsagawa ng mga kontra-intuitive na aksyon, tulad ng pag-agos sa mga pader at pag-akyat sa hagdan. Sinisiyasat na ngayon ng mga mananaliksik ang paggamit ng mga microroller upang umakyat sa mga hadlang, na maaaring magkaroon ng mga potensyal na aplikasyon sa microrobotics at pangangalagang pangkalusugan.

Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga bagong paraan ng pananaliksik at mga aplikasyon para sa mga butil na materyales. Ang koponan ng Lehigh University ay nagpaplano na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga microrollers at tuklasin ang kanilang paggamit sa iba't ibang larangan. Sinisiyasat na nila ang mga aplikasyon ng paghahalo, paghihiwalay, at paggalaw ng bagay. Bukod pa rito, tinutuklasan nila ang paggamit ng mga microroller sa paghahatid ng mga sustansya sa pamamagitan ng mga porous na materyales.

Ang mga implikasyon ng buhangin na umaagos pataas, at ang pagtuklas na ito ay may potensyal na baguhin ang mga industriya at teknolohiya. Ang pangkat ng pananaliksik ay nasasabik na ipagpatuloy ang kanilang mga eksperimento at inaasahan ang pag-publish ng ilang mga papel sa paksa sa malapit na hinaharap.

Pinagmulan: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1