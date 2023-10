Inilunsad ng Doerr School of Sustainability ang Mineral-X: Pagsulong ng Industriya ng Pagmimina Tungo sa Malinis na Enerhiya

Ang Doerr School of Sustainability ay nagsagawa kamakailan ng isang launch symposium para sa Mineral-X, isang groundbreaking na affiliate program na nakatuon sa teknolohikal na pagbabago, representasyon ng komunidad, at pangangasiwa upang makamit ang isang nababanat na chain ng supply ng mineral para sa malinis na renewable energy. Ang mga pinuno mula sa mga kumpanya ng pagmimina, venture capital firm, akademya, opisyal ng gobyerno, at mga kinatawan mula sa Zambia ay nagtipon sa symposium upang talakayin ang mga paraan upang mapabuti ang kritikal na industriya ng pagmimina ng mineral mula sa parehong panlipunan at teknikal na mga pananaw.

Ang Mineral-X, na may pagpopondo na malapit sa isang milyong dolyar, ay naglalayong muling likhain ang paggalugad ng mineral na higit pa sa agham sa pamamagitan ng pagtatalo sa pangangalaga sa kapaligiran at representasyon ng komunidad. Ang programa ay tumatagal ng isang holistic na diskarte sa pagpapabuti ng industriya ng pagmimina sa panahon ng paglipat palayo sa fossil fuels. Kabilang dito ang pagbuo ng mas mahusay at eco-friendly na mga pamamaraan para sa paghahanap at pagkuha ng mga kritikal na mineral, pati na rin ang pagpapahusay ng pakikipag-ugnayan sa komunidad at pagbibigay ng tulong na pang-edukasyon.

Ang isa sa mga pangunahing inisyatiba ng Mineral-X ay kinabibilangan ng paggamit ng mga tool ng artificial intelligence (AI) upang pag-aralan ang geological data at tumpak na mahanap ang mataas na antas ng mga deposito ng mineral sa ilalim ng balat. Sa pagtaas ng pangangailangan para sa mga kritikal na mineral tulad ng tanso, nikel, lithium, at kobalt sa produksyon ng de-koryenteng sasakyan, ang pananaliksik na ito ay napakahalaga upang matiyak ang isang napapanatiling supply chain.

Ang programa ay nakakuha ng suporta mula sa mga pangunahing kumpanya ng pagmimina tulad ng KoBold Metals at Rio Tinto, pati na rin ang Bidra, isang venture capital firm na nakatuon sa sustainability. Ang mahalaga, ang Mineral-X ay ganap na libre mula sa mga pondo ng fossil fuel, gaya ng nilinaw ni David Zhen Yin, isang program director at research scientist.

Sa pamamagitan ng paggamit ng AI at geological data, nilalayon ng Mineral-X na bawasan ang pagkasira ng lupa na nauugnay sa pagmimina. Ang mga deposito na may mataas na grado ay maaaring makuha nang hindi gaanong kailangan para sa malawak na kaguluhan sa lupa at maaari pa ngang mabuo sa ilalim ng lupa. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang pinoprotektahan ang kapaligiran ngunit binabawasan din ang mga gastos at oras na kinakailangan para sa paggalugad at pagkuha.

Higit pa rito, ang Mineral-X ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga komunidad ng pagmimina sa Zambia. Sofia Mantilla Salas, isang Ph.D. mag-aaral na kasangkot sa social outreach, ay nakikipagtulungan nang malapit sa mga lokal na komunidad upang matiyak ang kanilang aktibong pakikilahok at pakikipagtulungan sa mga proseso ng pagsaliksik at pagkuha ng mineral. Ang programa ay nakikipagtulungan din sa mga unibersidad sa Zambia upang masangkapan ang mga inhinyero sa pagmimina ng mga kinakailangang kasanayan upang makipagkumpitensya sa mga dayuhang inhinyero.

Ang paglulunsad ng Mineral-X at ang pangako nito sa pagtataguyod ng sustainability sa industriya ng pagmimina ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagsulong tungo sa pagkamit ng malinis na renewable energy. Sa pamamagitan ng inisyatiba na ito, ang Doerr School of Sustainability ay nangunguna sa daan patungo sa isang nababanat na kadena ng supply ng mineral para sa mas luntiang hinaharap.

