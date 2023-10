Natuklasan ng mga siyentipiko ang Pinakamataas na Enerhiya na Gamma Rays mula sa Pulsar

Ang mga siyentipiko na gumagamit ng HESS observatory sa Namibia ay nakagawa ng isang hindi kapani-paniwalang pagtuklas - ang pinakamataas na intensity gamma ray na naitala mula sa isang pulsar, isang patay na bituin. Ang mga gamma ray na ito ay may lakas na 20 tera-electronvolts, na bilyun-bilyong beses kaysa sa nakikitang liwanag. Ang paghahanap na ito ay nagpapakita ng isang hamon sa kasalukuyang mga teorya tungkol sa pagbuo ng mga pulsed gamma ray mula sa mga pulsar.

Ang mga Pulsar ay ang mga labi ng mga bituin na sumabog sa mga supernova. Ang mga patay na bituin na ito ay hindi kapani-paniwalang siksik at karamihan ay binubuo ng mga neutron. Ang mga ito ay may diameter na 20 km lamang at umiikot nang napakabilis, na naglalabas ng mga sinag ng electromagnetic radiation. Ang mga beam na ito, na madalas na tinutukoy bilang mga pulso ng radiation, ay maaaring maobserbahan kung sila ay magwawalis sa ating solar system.

Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pinagmumulan ng radiation na ito ay mabilis na mga electron na nagagawa at pinabilis sa magnetosphere ng pulsar habang lumilipat sila patungo sa periphery nito. Ang magnetosphere ay binubuo ng plasma at electromagnetic field na pumapalibot at umiikot kasama ng bituin. Habang naglalakbay palabas ang mga electron, nakakakuha sila ng enerhiya at inilalabas ito bilang mga sinag ng radiation.

Ang Vela pulsar, na matatagpuan sa konstelasyon na Vela, ay ang pinakamaliwanag na pulsar sa radio band at naglalabas din ng gamma ray sa giga-electronvolt range. Gayunpaman, sa itaas ng isang tiyak na threshold ng enerhiya, ang radiation nito ay biglang nagtatapos. Gamit ang malalim na mga obserbasyon sa HESS, natuklasan na ngayon ng mga siyentipiko ang isang bagong bahagi ng radiation sa mas mataas na enerhiya, hanggang sampu-sampung tera-electronvolts.

Hinahamon ng pagtuklas na ito ang nakaraang pag-unawa sa mga pulsar at ang mga mekanismo sa likod ng kanilang high-energy radiation. Iminumungkahi nito na ang mga particle ay maaaring mapabilis sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na magnetic reconnection na lampas sa magnetosphere ng pulsar. Gayunpaman, ang hypothesis na ito ay nahaharap pa rin sa mga kahirapan sa pagpapaliwanag kung paano nagagawa ang gayong matinding radiation.

Ang Vela pulsar ngayon ay may hawak na record para sa paglabas ng pinakamataas na enerhiya na gamma ray mula sa isang pulsar. Ang paghahanap na ito ay nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa pag-detect ng iba pang mga pulsar na may mataas na enerhiya na gamma ray at pagpapabuti ng aming pag-unawa sa mga proseso ng matinding acceleration sa mga astrophysical na bagay.

Pinagmumulan:

– Journal ng Nature Astronomy: https://www.nature.com/articles/s41550-021-01378-2

– Obserbatoryo ng HESS: https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/

– Nicolaus Copernicus Astronomical Center: http://camk.edu.pl/en/

– Laboratory ng Astroparticle at Cosmology: http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/Welcome.html