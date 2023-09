Gumagamit ang Mga Siyentista ng MIT ng Noise-Cancelling Concept para Pahusayin ang Coherence sa Quantum Systems

By

Ang mga mananaliksik mula sa MIT ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagpapalawak ng mga oras ng pagkakaugnay ng mga quantum bits (qubits), isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng mga quantum device tulad ng mga quantum sensor at gyroscope. Ang koponan, na pinamumunuan nina Ju Li at Paola Cappellaro, ay gumamit ng isang konsepto na inspirasyon ng mga headphone na nakakakansela ng ingay upang mapahusay ang pagkakaugnay-ugnay ng mga nuclear-spin qubit. Sa pamamagitan ng pagkilala sa ingay na dulot ng init, ang mga mananaliksik ay nakapagpatupad ng isang "hindi balanseng echo" na pamamaraan na nagpapataas ng mga oras ng pagkakaugnay mula 150 microseconds hanggang sa 3 milliseconds.

Ang diskarte na ginamit ng koponan ay nagsasangkot ng pag-unawa at pagkansela ng mga partikular na pinagmumulan ng ingay, katulad ng kung paano inaalis ng mga headphone na nagpapawalang-bisa sa ingay ang mga hindi gustong tunog. Ang pamamaraang ito ay may potensyal na lubos na mapabuti ang mga oras ng pagkakaugnay ng mga quantum system. Si Guoqing Wang, ang unang may-akda ng pag-aaral, ay naniniwala na ang mas mahabang panahon ng pagkakaugnay ay maaaring makamit sa pamamagitan ng karagdagang paggalugad at pagpapagaan ng iba pang mga pinagmumulan ng ingay.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa pagbuo ng mga quantum device. Si Dmitry Budker, pinuno ng Matter-Antimatter Section ng Helmholtz Institute Mainz, ay pinupuri ang makabagong diskarte ng koponan at naniniwala na madali itong maipapatupad sa mga praktikal na aplikasyon. Si Gregory Fuchs, isang propesor sa Cornell University, ay nagha-highlight din sa pagiging kapaki-pakinabang ng pananaliksik sa pagpapagana ng mahabang buhay na nuclear spin ensembles para sa iba't ibang mga aplikasyon.

Ang mga eksperimento na isinagawa ng mga mananaliksik ay nakatuon sa isang malaking grupo ng mga nitrogen vacancy center (NV centers) sa brilyante, na mga mainam na kandidato para sa mga quantum sensor at iba pang mga teknolohiyang quantum. Ang hamon ay nasa paghahanap ng paraan upang i-synchronize ang mga orasan ng bilyun-bilyong NV center upang makamit ang pinahusay na pagkakaugnay. Ang layunin ay gumamit ng maraming orasan habang pinapanatili ang pagkakaugnay-ugnay ng bahagi upang mapanatili ang impormasyon ng kabuuan sa mas mahabang panahon.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa larangan ng quantum computing at nagbibigay daan para sa pagbuo ng mas mahusay at maaasahang quantum device.

Pinagmumulan:

– MIT Quantum Engineering Group

– Balita sa MIT