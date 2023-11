Pagkamit ng Sustainability: Makabagong Proseso ng Pagre-recycle para sa Biobased Polycarbonates

Ang mga plastik na basura ay naging isang matinding pag-aalala para sa ating kapaligiran, na nag-udyok sa European Union na magpatupad ng mga hakbang upang bawasan ang microplastic presence ng 30%. Ang pag-recycle ng mga plastik ay nakikita bilang isang praktikal na solusyon upang labanan ang isyung ito. Ang mga mananaliksik sa Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) ay nakabuo kamakailan ng isang nobela at napapanatiling proseso para sa pag-recycle ng biobased polycarbonates, isang uri ng plastic na kadalasang ginagamit sa mga medikal, construction, at automotive na mga aplikasyon.

Karaniwan, ang mga plastik ay ginawa mula sa mga polimer, na malalaking molekula na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng mas maliliit na molekula na tinatawag na monomer. Ang perpektong proseso ng pag-recycle ay kasangkot ang kinokontrol na pagkasira ng mga polimer sa mas maliliit na produkto at ang kanilang kasunod na repolymerization sa mga functional na plastik. Ang koponan sa ICIQ ay nakatuon sa pagbuo ng isang pabilog na proseso para sa depolymerizing at repolymerizing polycarbonate, gamit ang catalyst na TBD (triazabicyclodecene).

Ang makabagong diskarte na ito ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang. Una, nag-aambag ito sa isang mas napapanatiling circular na ekonomiya sa pamamagitan ng pagliit ng paggamit ng kemikal. Bukod pa rito, ang pag-aaral ay gumagamit ng biobased na polycarbonate na nagmula sa limonene at carbon dioxide—na ginagawa itong mabisang alternatibo sa mga oil-based na materyales. Bagama't ang partikular na polycarbonate na ito ay may napakababang biodegradability, ang catalytic approach na ipinakita sa pananaliksik na ito ay mabilis na nagpapabilis sa proseso ng pagkasira, na ginagawa itong komersyal na mabubuhay para sa pag-recycle.

Ang kahalagahan ng pagtuklas na ito ay nakasalalay sa potensyal na aplikasyon nito sa mga materyal na pandikit at patong bilang alternatibo sa mga produktong nakabatay sa langis. Ang ICIQ ay naghain na ng patent para sa paggamit ng limonene polycarbonate sa mga partikular na aplikasyong ito. Ang bagong proseso ng pag-recycle ay nagpapahusay sa halaga at potensyal ng biobased na polycarbonate, dahil nag-aalok ito ng madaling pag-recycle sa ilalim ng mga praktikal na kondisyon.

Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng eksperimental na pangkat ng pananaliksik na pinamumunuan ni Prof. Arjan Kleij, ang computational team sa ilalim ni Prof. Carles Bo, at ang mga aktibidad sa pagpapaunlad ng polimer sa departamento ng ICIQ KTT, na pinamumunuan ni Dr. Fernando Bravo, ay isang testamento sa kapangyarihan ng interdisciplinary cooperation sa pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng magkakaibang kaalaman at diskarte, ang pakikipagtulungang ito ay humaharap sa mga hamon nang komprehensibo at makabagong, na humahantong sa pagbuo ng mga epektibong solusyon.

Sa konklusyon, ang napapanatiling proseso ng pag-recycle para sa mga biobased na polycarbonate na ipinakita ng ICIQ ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa pagkamit ng isang mas environment friendly na diskarte sa mga plastik. Ang makabagong pamamaraan na ito ay hindi lamang tumutugon sa pagpindot sa isyu ng akumulasyon ng basurang plastik ngunit nagbubukas din ng potensyal ng mga biobased na materyales sa iba't ibang industriya. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasaliksik at pakikipagtulungan, maaari pa tayong sumulong tungo sa mas napapanatiling hinaharap.

