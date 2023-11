Ang mga Mananaliksik ay Bumuo ng Makabagong Molecule upang Labanan ang Drug-Resistant Bacteria

Ang mga mananaliksik sa Maynooth University ay nakagawa ng isang makabuluhang tagumpay sa paglaban sa bakterya na lumalaban sa droga. Ang antimicrobial resistance (AMR) ay lumalaking alalahanin habang ang bakterya, mga virus, fungi, at mga parasito ay nagbabago at nagiging lumalaban sa mga tradisyunal na gamot. Ito ay nagdudulot ng malaking banta sa kalusugan ng publiko, na ginagawang mas mahirap gamutin ang mga impeksyon at pinapataas ang panganib ng malubhang sakit at kamatayan. Bilang tugon sa agarang pang-agham na pangangailangang ito, matagumpay na nakalikha ang isang pangkat ng mga internasyonal na mananaliksik ng isang bagong molekula na may potensyal na epektibong labanan ang mga bacteria na lumalaban sa droga.

Ginamit ng mga mananaliksik ang mga prinsipyo ng supramolecular chemistry, isang espesyal na lugar ng siyentipikong pag-aaral na nagsasaliksik sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga molekula, upang makamit ang tagumpay na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga prinsipyong ito, natuklasan ng koponan ang mga molekula na epektibong pumapatay ng bakterya habang nagpapakita ng napakababang toxicity sa malusog na mga selula ng tao. Ang makabagong diskarte na ito ay maaaring magbigay ng daan para sa mga bagong therapeutic na estratehiya upang matugunan ang problema ng mga impeksiyon na lumalaban sa droga.

Ang pananaliksik, na inilathala sa journal Chem, ay kasabay ng World AMR Awareness Week, isang pandaigdigang kampanya na pinamumunuan ng World Health Organization. Ang kampanya ay naglalayong itaas ang kamalayan at pag-unawa sa antimicrobial resistance upang mabawasan ang paglitaw at pagkalat ng mga impeksiyon na lumalaban sa droga. Malaki ang epekto ng AMR, na may mahigit 1.2 milyong tao ang namamatay noong 2019 dahil sa mga impeksyong bacterial na lumalaban sa antibiotic. Ang pananaliksik na ito ay nag-aalok ng pag-asa para sa pagbuo ng mga bagong antimicrobial agent na maaaring labanan ang mga bacteria na lumalaban sa droga, na posibleng magligtas ng milyun-milyong buhay taun-taon.

Binigyang-diin ng lead researcher na si Luke Brennan ng Maynooth University ang kahalagahan ng pagtuklas na ito sa pagsulong ng ating pag-unawa sa iba't ibang sakit, mula sa cancer hanggang sa cystic fibrosis. Ang gawain ng koponan ay batay sa paggamit ng mga sintetikong ion transporter, na nagpapahintulot sa asin na makapasok sa mga bacterial cell. Ang pag-agos ng asin na ito ay nakakagambala sa maselang balanse ng mga ion sa loob ng mga selula, na nagdudulot ng mga biochemical na kaganapan na humahantong sa pagkamatay ng bacterial cell. Kahit na ang mga strain ng bacteria na lumalaban sa mga kasalukuyang available na antibiotic, gaya ng MRSA, ay mahina sa hindi kinaugalian na diskarte sa paggamot na ito.

Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbibigay ng pundasyon para sa pagbuo ng mga anion transporter bilang isang promising alternatibo sa tradisyonal na antibiotics. Sa problema ng antimicrobial resistance na patuloy na tumataas, ang pangangailangan para sa mga nobelang therapeutic na estratehiya ay hindi kailanman naging mas pinipilit. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga chemist at biologist sa pangunguna sa pagbuo ng mga bagong antimicrobial agent ay nagpapakita ng potensyal para sa mga interdisciplinary approach upang harapin ang mga hamon sa kalusugan ng mundo.

Frequently Asked Questions:

Ano ang antimicrobial resistance?

Ang antimicrobial resistance (AMR) ay nangyayari kapag ang mga microorganism, tulad ng bacteria, virus, fungi, at parasites, ay umuusbong at nagiging resistant sa mga gamot na ginagamit sa paggamot sa mga impeksyon. Ginagawa nitong mas mahirap gamutin ang mga impeksyon, na nagdaragdag ng panganib ng malubhang sakit at kamatayan.

Bakit mahalaga ang pananaliksik sa bacteria na lumalaban sa droga?

Ang pananaliksik sa mga bacteria na lumalaban sa droga ay mahalaga dahil ang mga kumbensyonal na antibiotic ay nagiging hindi gaanong epektibo laban sa mga impeksyong ito. Kung hindi mapipigilan, ang pagtaas ng mga bacteria na lumalaban sa droga ay maaaring humantong sa isang pandaigdigang krisis sa kalusugan, dahil ang mga impeksyon ay nagiging mahirap na gamutin.

Ano ang supramolecular chemistry?

Ang supramolecular chemistry ay isang larangan ng pag-aaral na nakatuon sa mga interaksyon sa pagitan ng mga molekula. Sinasaliksik nito kung paano maaaring mag-ipon at makipag-ugnayan ang mga molekula upang bumuo ng mas malalaking istruktura o functional system. Sa konteksto ng pananaliksik na ito, ginamit ang supramolecular chemistry upang tumuklas ng mga molecule na epektibong pumapatay ng bakterya habang pinapaliit ang toxicity sa malusog na mga selula ng tao.

Paano gumagana ang bagong molekula?

Ang bagong molekula na binuo ng mga mananaliksik ay nakakagambala sa maselang balanse ng mga ion sa loob ng mga selulang bacterial sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa asin na makapasok sa mga selula. Ang pagkagambalang ito ay humahantong sa isang serye ng mga biochemical na kaganapan na sa huli ay nagreresulta sa pagkamatay ng bacterial cell. Kahit na ang mga strain ng bacteria na lumalaban sa droga, tulad ng MRSA, ay mahina sa bagong diskarte sa paggamot na ito.

Ano ang kahalagahan ng pananaliksik na ito?

Mahalaga ang pananaliksik na ito dahil nag-aalok ito ng potensyal na solusyon sa lumalaking problema ng bacteria na lumalaban sa droga. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang makabagong molekula na maaaring epektibong pumatay ng bakterya habang pinapaliit ang toxicity sa malusog na mga selula ng tao, ang mga mananaliksik ay nagbigay daan para sa pagbuo ng mga bagong antimicrobial agent. Ang mga ahenteng ito ay maaaring makatulong sa paglaban sa mga impeksyong lumalaban sa droga at makapagligtas ng milyun-milyong buhay sa buong mundo.