Ang Mga Siyentipiko ay Nagmapa ng Maagang Visual System ng Tiny Parasitic Wasp

Matagumpay na nai-mapa ng mga neuroscientist sa Flatiron Institute sa New York City ang maagang visual system ng isang microscopic parasitic wasp. Gamit ang mga advanced na diskarte sa imaging, muling itinayo ng mga mananaliksik ang buong sistema-mula sa mga mata ng wasp hanggang sa mga neuron sa utak nito-sa antas ng synaptic, na ginagawa itong unang pagkakataon na ang naturang sistema ay ganap na na-reconstruct mula sa isang ispesimen.

Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang wasp ay nagpapakita ng mga kumplikadong pag-uugali tulad ng paglipad, na nagpapakita ng kahanga-hangang kumplikado ng maliit na utak nito. Ang mga neuroscientist na kasangkot sa pag-aaral ay namangha sa antas ng pagiging kumplikado na naroroon sa napakaliit na utak. Natagpuan nila na ang utak ng putakti ay katulad ng malalaking utak ngunit mas simple at mas maliit.

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang pag-aaral sa utak ng mga insekto ay maaaring magbigay ng mahalagang mga pananaw sa mga gawain ng mas malalaking utak, kabilang ang utak ng tao. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyo sa likod ng mga neuronal circuit sa mga insekto, mailalapat ng mga siyentipiko ang kaalamang ito sa pagsulong ng mga tool sa artificial intelligence. Ang mga kakayahan ng utak ng tao ay lumampas sa mga kakayahan ng artipisyal na katalinuhan, at sa pamamagitan ng pagtuklas ng "lihim na sarsa" ng biology, umaasa ang mga mananaliksik na makabuo ng mas mahusay na AI.

Ang koponan sa Flatiron Institute ay nakipagtulungan sa mga mananaliksik mula sa Janelia Research Campus ng Howard Hughes Medical Institute at Moscow State University para sa pag-aaral na ito. Pinili nila ang parasitic wasp Megaphragma viggianii bilang paksa para sa kanilang pananaliksik dahil sa mikroskopiko nitong laki at kakayahang lumipad at hanapin ang mga itlog ng thrips, isang insekto kung saan ito nangingitlog ng sarili nitong mga itlog.

Ang pagmamapa sa maagang visual system ng wasp ay isang malaking hamon para sa mga mananaliksik, na gumamit ng mga ion beam at electron microscope upang lumikha ng isang detalyadong mapa. Ang mga nakaraang pamamaraan ay kasangkot sa paggamit ng maraming mga specimen, na humantong sa mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga indibidwal na mapa. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbibigay-daan para sa isang komprehensibong pag-unawa sa kung paano nakakatulong ang iba't ibang bahagi ng mata ng wasp sa paningin nito.

Sa hinaharap, plano ng mga mananaliksik na palawakin ang kanilang mga pagsisikap sa pagmamapa sa buong utak ng wasp. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga pinakapangunahing utak sa kaharian ng hayop, matutukoy nila ang mga panuntunan at mekanismo na namamahala sa mga kumplikadong pag-uugali, na nag-aalok ng mga insight sa paggana ng utak at potensyal na pagpapahusay ng teknolohiya ng AI.

