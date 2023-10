Nakuha ng mga Scientist ang mga Proton sa Act of Dissociation Gamit ang Ultrafast Electron Camera

Ang mga mananaliksik sa SLAC National Accelerator Laboratory ng Department of Energy at Stanford University ay matagumpay na gumamit ng ultrafast electron diffraction (UED) upang obserbahan ang paggalaw ng mga atomo ng hydrogen sa loob ng mga molekula ng ammonia. Ang mga natuklasan ng koponan, na inilathala sa Physical Review Letters, ay nagpapakita ng potensyal ng UED sa pagsubaybay sa mga hydrogen atoms at proton transfer.

Ang mga paglilipat ng proton ay mahalaga sa maraming kemikal at biyolohikal na reaksyon, tulad ng enzyme catalysis at proton pump sa mga cell. Ang pag-unawa sa mga pagbabago sa istruktura sa panahon ng paglilipat ng proton ay mahalaga ngunit mapaghamong dahil sa kanilang mabilis na katangian, na nagaganap sa loob ng mga femtosecond. Ang mga kasalukuyang pamamaraan, tulad ng pagbaril ng X-ray sa mga molekula, ay may mga limitasyon habang nakikipag-ugnayan ang X-ray sa mga electron at hindi atomic nuclei.

Upang malampasan ang mga limitasyong ito, ginamit ng mga mananaliksik ang MeV-UED ng SLAC, isang ultrafast electron diffraction camera. Ang koponan ay naghiwalay ng isa sa mga hydrogen-nitrogen bond sa ammonia gamit ang ultraviolet light, pagkatapos ay nagdirekta ng isang sinag ng mga electron sa pamamagitan ng molekula upang makuha ang mga diffracted na electron. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na obserbahan ang paghihiwalay ng hydrogen atom mula sa nitrogen nucleus at ang mga nagresultang pagbabago sa istruktura sa molekula.

Ang pagkakaroon ng access sa data sa parehong mga electron at nuclei sa parehong eksperimento ay nagpapatunay na lubhang mahalaga. Sa pamamagitan ng pagtukoy kung aling bahagi ang nagpasimula ng atom dissociation, ang mga mananaliksik ay makakakuha ng mga insight sa proseso ng mga reaksyon ng dissociation.

Ang kakayahang subaybayan ang mga proton sa pagkilos ng dissociation ay may mahalagang implikasyon para sa pag-unawa sa mga mekanismo ng paglilipat ng proton sa kimika at biology. Ang mga tradisyunal na pamamaraan tulad ng X-ray crystallography at cryo-electron microscopy ay nagpupumilit na tuklasin ang mga proton, na ginagawang isang promising approach ang UED.

Sa mga eksperimento sa hinaharap, plano ng mga mananaliksik na gumamit ng X-ray sa X-ray laser ng SLAC, ang Linac Coherent Light Source (LCLS), upang ihambing ang mga resulta. Nilalayon din nilang pahusayin ang intensity ng electron beam at pagbutihin ang resolution ng oras upang malutas ang mga indibidwal na hakbang ng proton dissociation.

Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-aaral ng mga paglilipat ng hydrogen at paglutas ng mga misteryo sa likod ng mga pangunahing reaksiyong kemikal sa iba't ibang biological na proseso.

Pinagmulan: SLAC National Accelerator Laboratory

