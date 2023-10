Dalawang Nagyeyelong Higanteng Planeta ang Nagbanggaan sa Nakakasilaw na Pagpapakita ng Liwanag

By

Sa isang kamangha-manghang astronomical na kaganapan, dalawang nagyeyelong higanteng exoplanet ang nagbanggaan sa isang liwanag na naglalabas ng mga balahibo ng alikabok na naobserbahan ng isang baguhang astronomer sa social media. Ang mga planetang ito ay matatagpuan humigit-kumulang 1,800 light years ang layo mula sa Earth at bumagsak sa paligid ng isang mala-araw na bituin. Gumalaw ang maliwanag na afterglow ng banggaan sa harap ng bituin, dahilan upang ito ay lumabo sa paglipas ng panahon. Ang bituin ay pinangalanang ASASSN-21qj pagkatapos ng network ng mga teleskopyo na unang nakakita ng paghina ng nakikitang liwanag ng bituin.

Napansin ng amateur astronomer ang bituin na lumiliwanag sa loob ng 1,000 araw, na nag-udyok sa isang pangkat ng mga internasyonal na astronomo na imbestigahan pa ang phenomenon. Ang light curve ng bituin ay nagsiwalat na ang liwanag nito ay dumoble sa infrared na wavelength tatlong taon bago ito nagsimulang kumukupas sa nakikitang liwanag. Inilarawan ni Dr. Matthew Kenworthy, isang co-lead author ng pag-aaral mula sa Leiden Observatory sa Netherlands, ang potensyal na resulta ng naturang banggaan, na nagsasabi na ang nalalabi ay magiging katulad ng isang bituin, kahit na mas malabo at pitong beses na mas malaki kaysa sa pangunahing. bituin sa sistema.

Sa loob ng dalawang taon, isang network ng mga propesyonal at amateur na astronomer ang malapit na sinusubaybayan ang bituin para sa anumang pagbabago sa liwanag nito. Ipinaliwanag ni Dr. Simon Lock, isang co-lead na may-akda mula sa Unibersidad ng Bristol, na ang kanilang mga kalkulasyon at mga modelo ng computer ay nagpapahiwatig na ang temperatura, laki, at tagal ng kumikinang na materyal na naobserbahan ay pare-pareho sa banggaan ng dalawang higanteng yelo na exoplanet.

Inaasahan na ang ulap ng alikabok na nagreresulta mula sa banggaan ay kakalat sa orbit ng labi na nilikha. Ang labi na ito ay magiging isang bagong planeta, at ang materyal na nakapalibot dito ay malamang na mag-condense at bumuo ng isang koleksyon ng mga buwan na mag-oorbit sa paligid nito. Ang liwanag ng dust cloud ay maaaring matukoy gamit ang mga teleskopyo na nakabase sa lupa gayundin ang James Webb Space Telescope ng NASA. Mahigpit na susubaybayan ng mga astronomo ang mga pag-unlad ng kamangha-manghang kaganapang ito.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Bristol

– Leiden Observatory

- Journal ng kalikasan