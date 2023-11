Quantum Breakthrough: Ang Purple Bronze ay Nagbubukas ng Mga Bagong Posibilidad para sa Quantum Device

Ang mga quantum scientist ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas na maaaring baguhin ang teknolohiya ng quantum. Natukoy ng isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Bristol ang isang pambihirang phenomenon sa loob ng purple bronze na maaaring magkaroon ng susi sa paglikha ng isang "perpektong switch" sa mga quantum device. Ang switch na ito ay may kakayahang mabilis na lumipat sa pagitan ng isang insulator at isang superconductor na estado.

Ang purple bronze ay isang natatanging one-dimensional na metal na binubuo ng mga indibidwal na conducting chain ng mga atomo. Nalaman ng mga mananaliksik na ang materyal na ito ay nagpapakita ng dalawang magkasalungat na elektronikong estado, na nag-aalok ng antas ng versatility na kilala bilang "emergent symmetry." Nangangahulugan ito na kahit na ang pinakamaliit na pagbabago sa materyal, tulad ng init o liwanag na pampasigla, ay maaaring mag-trigger ng instant transition sa pagitan ng insulating state na may zero conductivity sa isang superconductor na may unlimited conductivity, at vice versa.

Ang nangungunang may-akda na si Nigel Hussey, Propesor ng Physics sa Unibersidad ng Bristol, ay nagpahayag ng kanyang pananabik tungkol sa pagtuklas na ito, na nagsasabi, "Ito ay isang talagang kapana-panabik na pagtuklas na maaaring magbigay ng isang perpektong switch para sa mga quantum device ng bukas."

Nagsimula ang paglalakbay ng koponan 13 taon na ang nakalilipas nang unang sinukat ng dalawang mag-aaral ng PhD, sina Xiaofeng Xu at Nick Wakeham, ang magnetoresistance ng purple bronze. Ang data ay natutulog at hindi nai-publish hanggang sa isang pagkakataong makatagpo noong 2017. Si Propesor Hussey ay dumalo sa isang seminar ng physicist na si Dr Piotr Chudzinski sa purple bronze at ibinahagi ang kanyang data sa kanya. Magkasama, iminungkahi nila ang isang eksperimento na nagpapatunay sa teorya ni Chudzinski.

Ang higit na kapansin-pansin sa pagtuklas na ito ay ang pagkakaroon ng "emergent symmetry" bilang mga paglipat ng materyal sa pagitan ng mga estado ng insulating at superconducting. Ang pagkasira ng simetrya, kadalasang nakikita sa mga sistema ng elektron sa paglamig, ay isang kilalang phenomenon. Gayunpaman, ang paglitaw ng simetrya sa isang metal habang ang temperatura ay binabaan, tulad ng naobserbahan sa lilang tanso, ay napakabihirang at hindi pa nagagawa.

Inihambing ni Dr Chudzinski ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa isang magic trick, kung saan ang isang mapurol, distorted figure ay nagbabago sa isang perpektong simetriko na globo. Inilarawan niya ang lilang tanso bilang pigura at kalikasan mismo bilang salamangkero.

Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa teknolohiyang quantum. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga natatanging katangian ng purple bronze, posibleng gumawa ng mga switch sa mga quantum circuit na maaaring sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago sa resistensya na may pinakamaliit na stimuli.

Sa patuloy na pagsasaliksik sa purple bronze at sa lumilitaw na symmetry phenomenon, ang hinaharap ay may malaking potensyal para sa pagbuo ng mahusay at mataas na pagganap na mga quantum device.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang purple bronze?

Ang purple bronze ay isang one-dimensional na metal na binubuo ng mga indibidwal na conducting chain ng atoms.

2. Ano ang kahalagahan ng pananaliksik na isinagawa ng Unibersidad ng Bristol?

Tinukoy ng pananaliksik ang isang bihirang phenomenon sa loob ng purple bronze na tinatawag na "emergent symmetry" na maaaring humantong sa paglikha ng isang "perpektong switch" sa mga quantum device.

3. Paano gumagana ang "perpektong switch"?

Ang switch ay maaaring mabilis na lumipat sa pagitan ng pagiging isang insulator (na may zero conductivity) at isang superconductor (na may walang limitasyong conductivity) batay sa maliliit na pagbabago sa materyal, tulad ng init o liwanag na stimulus.

4. Sino ang nakatuklas?

Ang pananaliksik ay pinangunahan ng Unibersidad ng Bristol, kasama ang nangungunang may-akda na si Nigel Hussey, Propesor ng Physics.

5. Ano ang mga potensyal na aplikasyon ng pambihirang tagumpay na ito?

Ang pambihirang tagumpay na ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa teknolohiyang quantum, na nagbibigay-daan sa pagbuo ng napakahusay na mga switch sa mga quantum circuit.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)