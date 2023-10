Inihayag ng Bagong Pagtuklas Kung Paano Pinipigilan ng Mga Virus ang CRISPR-Cas Immune System

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Nature ng isang internasyonal na pangkat ng mga mananaliksik ay nagsiwalat ng isang groundbreaking na pagtuklas tungkol sa pagmamanipula ng CRISPR-Cas immune system ng mga virus. Pinangunahan ni Propesor Peter Fineran mula sa Unibersidad ng Otago at Dr. Rafael Pinilla-Redondo mula sa Unibersidad ng Copenhagen, ang pag-aaral ay nagpapakita ng isang bagong paraan na ginagamit ng mga virus upang sugpuin ang mga immune system ng bakterya.

Ang pagtuklas ay hindi lamang nagbibigay ng mahahalagang insight sa mundo ng microbial ngunit mayroon ding potensyal na mapadali ang mas ligtas na mga diskarte sa pag-edit ng gene at bumuo ng mas mahusay na mga alternatibo sa mga antibiotic.

Ang mga immune system ng CRISPR-Cas ay matatagpuan sa bacteria at nagsisilbing mekanismo ng pagtatanggol laban sa mga impeksyon sa viral, partikular na ang mga bacterial virus na tinatawag na phages. Gumagana ang mga system na ito sa pamamagitan ng pagsasama ng mga segment ng phage DNA sa genome ng bacteria, na lumilikha ng memory bank ng mga nakaraang impeksyon sa phage. Kapag muling umatake ang isang phage, ginagamit ng bacterium ang memory bank upang kilalanin at pababain ang partikular na phage.

Matagal nang alam ng mga mananaliksik na ang mga phage ay nagbago ng iba't ibang mga diskarte upang mapagtagumpayan ang mga depensa ng CRISPR-Cas, kabilang ang pagbuo ng mga anti-CRISPR. Ang mga anti-CRISPR na ito ay nagbibigay-daan sa mga phage na harangan ang mga immune complex ng bakterya.

Sa pag-aaral na ito, natuklasan ng pangkat ng pananaliksik ang isang bagong paraan na ginagamit ng mga phage upang sugpuin ang mga sistema ng CRISPR-Cas. Natagpuan nila na ang ilang mga phage ay nag-load ng bakterya na may mga sequence ng RNA na kilala bilang RNA repeats, na direktang nakakasagabal sa mga protina ng CRISPR-Cas at pinipigilan ang mga ito na gumana nang maayos. Ito ay mahalagang gumaganap bilang isang decoy, na ginagawang hindi epektibo ang immune system.

Ang pagtuklas na ito ay may mahalagang implikasyon kapwa para sa pag-unawa sa microbial dynamics sa kapaligiran at para sa pagbuo ng mga teknolohiya sa pag-edit ng gene. Dahil sa naa-program na katangian ng CRISPR-Cas, ginagawa itong isang makapangyarihang tool para sa tumpak na pag-edit ng genome. Ang pagtuklas ng RNA anti-CRISPRs ay maaaring magbigay ng isang bagong paraan upang kontrolin at baguhin ang mga teknolohiyang ito, pagpapabuti ng kanilang katumpakan at kaligtasan.

Higit pa rito, ang mga natuklasan ay may mga implikasyon para sa paggamit ng mga phage bilang mga alternatibo sa antibiotics. Maaaring gamitin ang Phages bilang mga antimicrobial upang patayin ang mga pathogenic na bakterya, ngunit kung ang bakterya ay may aktibong CRISPR-Cas system, ang mga phage na may naaangkop na mga anti-CRISPR ay kinakailangan upang ma-neutralize ito.

Sa pangkalahatan, ang pagtuklas na ito ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa masalimuot na pakikipaglaban sa mga armas sa pagitan ng bacteria at phages at nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pagkontrol at paggamit ng kapangyarihan ng mga teknolohiyang CRISPR-Cas.

Pinagmulan: Kalikasan, Propesor Peter Fineran (University of Otago), Dr. Rafael Pinilla-Redondo (University of Copenhagen)