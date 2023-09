Inihayag ng Bagong Pag-aaral ang Supermassive Black Holes na Kumakain ng Pagkain nang Mas Mabilis kaysa Inaasahang

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Northwestern University ay hinamon ang mga nakaraang pagpapalagay tungkol sa mga gawi sa pagkain ng supermassive black hole. Bagama't dati ay pinaniniwalaan na ang mga black hole ay dahan-dahang kumakain ng kanilang pagkain, ipinapahiwatig ng mga bagong simulation na talagang nilalamon nila ito sa mas mabilis na bilis.

Ang pag-aaral, malapit nang mai-publish sa The Astrophysical Journal, ay gumamit ng high-resolution na 3D simulation upang siyasatin ang gawi ng umiikot na black hole. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga itim na butas na ito ay pinipilipit ang nakapalibot na espasyo-oras, na nagiging sanhi ng pagkapunit ng gas sa accretion disk. Nagreresulta ito sa pagbuo ng panloob at panlabas na mga subdisk, kung saan ang itim na butas ay unang umuubos sa panloob na singsing at pagkatapos ay muling pinupunan ng mga labi mula sa panlabas na subdisk.

Taliwas sa mga nakaraang teorya na nagmungkahi na ang prosesong ito ay tumatagal ng daan-daang taon, ipinakita ng mga simulation na ito ay aktwal na nangyayari sa loob ng ilang buwan. Ang paghahanap na ito ay may mahalagang implikasyon para sa pag-unawa sa pag-uugali ng mga quasar, na ilan sa mga pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan sa gabi. Ang mga Quasar ay kilala na biglang sumiklab at pagkatapos ay mawawala nang walang paliwanag, at ang bagong pag-aaral ay nagbibigay ng potensyal na paliwanag para sa marahas na pag-uugali na ito.

Ipinaliwanag ng nangungunang researcher, si Nick Kaaz mula sa Northwestern University, na ang classical accretion disk theory ay hindi maaaring account para sa mabilis na mga pagkakaiba-iba na naobserbahan sa quasars. Gayunpaman, ang mga simulation na isinagawa sa pag-aaral na ito ay nagmumungkahi na ang pagkasira at muling pagdadagdag ng mga panloob na rehiyon ng disk ay maaaring ipaliwanag ang mga pagkakaiba-iba na ito.

Ang pangunahing insight mula sa pag-aaral ay ang mga nakaraang pagpapalagay tungkol sa pagkakahanay ng accretion disk sa pag-ikot ng black hole ay nagkamali. Ang mga simulation ay nagsiwalat na ang rehiyon na nakapalibot sa black hole ay mas magulong kaysa sa naunang naisip. Ang dynamics ng gas, magnetic field, at pangkalahatang relativity ng mga black hole ay isinasaalang-alang sa mga simulation, na nagbibigay ng mas tumpak na modelo ng kanilang pag-uugali.

Ang proseso ng pagpunit at pagpapakain ay nangyayari sa isang rehiyon kung saan ang pag-twist ng black hole ng space-time ay nakikipagkumpitensya sa friction at pressure sa loob ng disk. Nagreresulta ito sa pagbangga ng panloob at panlabas na mga disk, na humahantong sa panloob na disk na nilamon ng black hole. Ang gravity ng black hole ay humihila ng gas mula sa panlabas na rehiyon upang muling punuin ang panloob na rehiyon, na kumukumpleto sa cycle.

Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa mga gawi sa pagkain ng napakalaking black hole ngunit nagbibigay din ng mga pananaw sa pag-uugali ng mga quasar. Sa karagdagang pananaliksik, maaaring mas maunawaan ng mga siyentipiko ang mga mekanismong responsable para sa mga dramatikong pagkakaiba-iba na naobserbahan sa mga cosmic phenomena na ito.

Pinagmumulan:

– Ang Astrophysical Journal (i-publish)

- Northwestern University