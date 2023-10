Tinutukoy ng Pag-aaral ang Pagpapalabas ng Microplastics sa Atmosphere sa pamamagitan ng Sea Spray

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ni Luc Deike at ng kanyang koponan ay nag-explore sa phenomenon ng microplastics na ibinubuga sa atmospera sa pamamagitan ng sea spray. Kapag sumabog ang mga bula sa ibabaw ng karagatan, naglalabas sila ng maliliit na particle sa hangin, kabilang ang asin at organikong bagay. Gayunpaman, hindi alam kung ang microplastics, na laganap sa karagatan, ay maaari ding ilipat sa atmospera sa pamamagitan ng prosesong ito.

Sa kanilang mga eksperimento sa laboratoryo gamit ang high-speed photography, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga microplastic na particle mula sa 10 μm hanggang 280 μm ay maaari talagang dalhin sa labas ng tubig-dagat at sa hangin. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng maliliit na patak na kilala bilang "jet drops," na ibinubuga ng mga pumuputok na bula ng sea froth. Ang mga droplet na ito ay nagdadala ng microplastics at nagiging airborne. Habang ang tubig ay sumingaw, ang microplastics ay naiwan na nakabitin sa mga agos ng hangin.

Sa pamamagitan ng pagtantya sa konsentrasyon ng microplastics sa dagat, nakalkula ng mga mananaliksik ang kabuuang halaga ng microplastics na ibinubuga ng mga karagatan sa mundo. Tinatantya nila na sa pagitan ng 0.02 at 7.4 milyong metrikong tonelada (Mt) ng plastik ang ibinubuga bawat taon, na may pinakamahusay na hula na 0.1 Mt. Gayunpaman, kailangan ang mas tumpak na mga imbentaryo ng mga konsentrasyon ng microplastics sa karagatan upang mabawasan ang mga kawalan ng katiyakan sa pagsukat ng mga emisyon na ito.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa pag-unawa sa epekto ng microplastics sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Ang transportasyon ng microplastics sa pamamagitan ng sea spray ay maaaring maka-impluwensya sa global climate dynamics sa pamamagitan ng pag-apekto sa radiative balance ng atmospera at nagsisilbing cloud condensation nuclei.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang lawak ng microplastic emissions at ang kanilang mga potensyal na kahihinatnan. Itinatampok ng mga natuklasang ito ang agarang pangangailangan para sa mas mahusay na pamamahala at pagbawas ng polusyon sa plastik upang mapagaan ang mga nakakapinsalang epekto nito sa ating planeta.

Pinagmulan: PNAS Nexus

Orihinal na Artikulo: Daniel B Shaw et al, Ocean emission of microplastic, PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad296.

Sipi: Phys.org (2023, Oktubre 4). "Ang pananaliksik ay binibilang kung gaano karaming microplastic ang ibinubuga sa atmospera sa pamamagitan ng spray ng dagat." Nakuha noong Oktubre 4, 2023, mula sa https://phys.org/news/2023-10-quantifies-microplastic-emitted-atmosphere-sea.html