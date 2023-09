Ang Mga Pond na Gawa ng Tao ay Maaaring Net Emitters ng Greenhouse Gases, Nahanap ng Mga Pag-aaral

Ang bagong pananaliksik na isinagawa ng Cornell University ay nagpapakita na ang mga pond na gawa ng tao ay may malaking epekto sa mga greenhouse gas emissions. Dalawang kaugnay na pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Cornell ay nagsimulang kalkulahin ang mga epekto ng parehong gawa ng tao at natural na mga lawa sa pandaigdigang badyet ng greenhouse gas, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa isang paksa na hindi lubos na nauunawaan.

Natuklasan ng mga pag-aaral na kapag ang mga emisyon at imbakan ng carbon ng mga pond na gawa ng tao ay idinagdag, ang mga pond ay maaaring mga net emitters ng greenhouse gases. Iminumungkahi ng mga naunang pagtatantya na ang mga lawa, na tinukoy bilang mga anyong tubig na 5 ektarya o mas kaunti, ay maaaring mag-ambag ng 5% ng pandaigdigang emisyon ng methane. Gayunpaman, nang walang tumpak na mga sukat sa maraming lawa, ang porsyentong ito ay maaaring mula sa kalahati hanggang dalawang beses sa tinantyang halaga. Bukod pa rito, may mga limitadong pagtatantya ng mga rate ng carbon burial sa mga lawa.

Ang isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik ay nakatuon sa dami ng carbon na na-sequester sa 22 partikular na napiling pond. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga nakaraang aktibidad sa pamamahala at sinukat ang kapal ng sediment at nilalaman ng carbon sa mga lawa. Napag-alaman nila na ang mga rate ng carbon burial sa mga lawa ay naiimpluwensyahan ng mga salik tulad ng mga halamang nabubuhay sa tubig, isda, at mga antas ng sustansya. Ang pag-aaral ay nagsiwalat din na ang parehong natural at gawa ng tao na pond sa buong mundo ay sumisira ng malaking halaga ng carbon, na nagpapahiwatig na ang carbon sequestration sa pond ay minamaliit.

Ginalugad ng ikalawang pag-aaral ang mga seasonal emissions ng greenhouse gases mula sa partikular na Cornell Experimental Ponds. Ang methane, isang makapangyarihang greenhouse gas, ang bumubuo sa karamihan ng mga ibinubuga na gas. Binigyang-diin din ng pag-aaral ang kahalagahan ng madalas na pag-sample upang tumpak na maisaalang-alang ang mga greenhouse gas emissions mula sa mga lawa.

Sa pangkalahatan, ang mga pag-aaral na ito ay nagmumungkahi na ang mga lawa ay may papel sa mga greenhouse gas emissions at carbon storage. Bagama't ang mga lawa ay kasalukuyang mga net emitters ng greenhouse gases dahil sa methane release, may potensyal para sa kanila na maging net sinks sa pamamagitan ng pagbabawas ng methane emissions. Iminumungkahi din ng mga natuklasan ang paggamit ng mga bubbler o underwater circulators upang mabawasan ang mga emisyon ng methane sa mga lawa.

Ang karagdagang pananaliksik at pag-unawa sa papel ng mga lawa sa mga greenhouse gas emissions ay mahalaga para sa tumpak na pagmomolde at hula ng klima.

