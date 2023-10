Paglikha ng Pseudogravity Effects sa Photonic Crystals: Pagmamanipula sa Gawi ng Liwanag

By

Isang pangkat ng mga mananaliksik ang gumawa ng makabuluhang hakbang sa larangan ng light manipulation sa pamamagitan ng paggalugad sa paggamit ng lattice distortion sa mga photonic crystal upang makagawa ng mga pseudogravity effect. Ang mga kristal na photonic, na may natatanging kakayahang kontrolin at manipulahin ang pag-uugali ng liwanag, ay nangunguna sa siyentipikong paggalugad. Ang mga kristal na ito ay itinayo sa pamamagitan ng pag-aayos ng iba't ibang mga materyales sa isang paulit-ulit na pattern, na nagbibigay-daan para sa pakikipag-ugnayan at pagbagal ng liwanag.

Sa pamamagitan ng sadyang pagpapasok ng lattice distortion, nagawa ng mga mananaliksik na masira ang regular na espasyo ng mga elemento sa mga photonic crystal. Ang pagbaluktot na ito ay nagdulot ng isang curved trajectory sa medium, na kahawig ng baluktot ng liwanag sa ilalim ng impluwensya ng isang gravitational field. Sa madaling salita, ang mga mananaliksik ay nakagawa ng pseudogravity sa loob ng mga photonic na kristal, na binabago ang landas ng liwanag na parang apektado ng gravity.

Ang pangkat ng mga siyentipiko ay gumamit ng mga terahertz wave at isang silicon-distorted photonic crystal upang isagawa ang kanilang mga eksperimento. Sa pamamagitan ng mga eksperimentong ito, nakakumbinsi nilang napatunayan ang pagpapalihis ng mga alon na ito ng baluktot na kristal na photonic. Ang mga resulta ay pare-pareho sa mga teoretikal na hula batay sa pangkalahatang teorya ng relativity ni Albert Einstein.

Ang mga potensyal na aplikasyon ng pananaliksik na ito ay malawak. Sa larangan ng komunikasyon, ang kakayahang magmaneho ng mga light beam sa loob ng hanay ng terahertz ay maaaring mapatunayang napakahalaga para sa pagpapaunlad ng teknolohiyang 6G. Higit pa rito, ang mga natuklasan na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa larangan ng graviton physics, na nagmumungkahi na ang mga photonic na kristal ay maaaring gumamit ng mga epekto ng gravitational sa mga natatanging paraan.

Ang pag-aaral na ito, na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Tohoku University at Osaka University, ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa light manipulation at nagbibigay daan para sa karagdagang paggalugad sa kamangha-manghang larangan na ito.

Pinagmumulan:

– “Pagpapalihis ng mga electromagnetic wave sa pamamagitan ng pseudogravity sa distorted photonic crystals” – Kanji Nanjyo et.al., Physical Review A

– “Paglikha ng Pseudogravity Effects sa Photonic Crystals” – Tohoku University News