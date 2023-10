Juvenile Crown-of-Thorns Starfish: Resilient Predator sa Isang Nagbabagong Klima

By

Natuklasan ng mga marine biologist mula sa Unibersidad ng Sydney na ang juvenile crown-of-thorns starfish ay nagtataglay ng kahanga-hangang kakayahan na tiisin ang mga heat wave. Ang heat tolerance na ito ay nagbibigay-daan sa kanila na mabuhay sa umiinit na tubig, kahit na sa mga antas na nagpapatunay na nakamamatay sa coral. Dahil dito, habang ang mga starfish ay nagiging mga carnivorous predator, nagdudulot sila ng malaking banta sa muling paglaki ng mga coral reef.

Ang Crown-of-thorns starfish, na katutubong sa Great Barrier Reef at sa rehiyon ng Indo-Pacific, ay itinuturing na isang uri ng pag-aalala dahil sa malawak na pinsalang idinudulot nito sa coral. Bagama't mas mababa ang ranggo nila sa mga cyclone at bleaching na mga kaganapan sa mga tuntunin ng kanilang epekto sa coral mortality, ang kanilang kakayahang makatiis sa mainit na tubig ay nagpapalala sa mga mapanirang epekto ng pagbabago ng klima sa mga bahura.

Ang pananaliksik, na pinangunahan ni Propesor Maria Byrne mula sa School of Life at Environmental Sciences sa University of Sydney, ay nagpapakita na ang juvenile crown-of-thorns starfish ay nagpapakita ng mas mataas na heat tolerance kumpara sa kanilang mga adultong katapat. Nangangahulugan ito na kahit na bumaba ang adult starfish dahil sa mga salik tulad ng coral scarcity o heat stress, ang kanilang herbivorous young ay maaaring matiyagang maghintay para sa tamang sandali upang mag-transform sa mga carnivorous predator.

Maaaring mangyari ang coral bleaching at kamatayan kapag ang temperatura ng karagatan ay tumaas ng 1-3 degrees Celsius sa itaas ng normal na maximum na tag-init. Natuklasan ng pangkat ni Propesor Byrne na ang juvenile crown-of-thorns starfish ay kayang tiisin ang temperatura ng halos tatlong beses na mas mataas kaysa sa mga nagdudulot ng coral bleaching. Ang katatagan na ito, na sinamahan ng pagtaas ng tirahan ng mga durog na bato na nagreresulta mula sa pagkamatay ng coral, ay nagbibigay-daan sa populasyon ng mga starfish na lumawak sa paglipas ng panahon.

Sa paglaganap ng yugto ng pang-adulto, ang crown-of-thorns starfish ay matakaw na kumakain ng mabatong coral, na nag-iiwan ng walang buhay na mga kalansay. Ang mga skeleton na ito sa kalaunan ay naging tahanan ng algae bago lumala. Ang coral mortality na dulot ng bleaching ay may katulad na epekto, dahil ang natitirang patay na coral ay nagsisilbing tirahan ng algae-eating starfish offspring. Ang mga juvenile ay maaaring mabuhay nang maraming taon hanggang sa muling makabuo ang bahura, na sa huli ay magbubunga ng bagong henerasyon ng mga mandaragit na kumakain ng coral.

Bagama't ang mga eksaktong dahilan ng crown-of-thorns starfish outbreak ay nananatiling mailap, ang mga salik tulad ng labis na pangingisda, pag-iipon ng sustansya sa tubig, at pagkamatay ng coral na sanhi ng pagpapaputi ay nakakatulong sa kanilang paglaganap. Natuklasan din ng mga mananaliksik na ang kakayahan ng mga juvenile na mabuhay sa mga kondisyon ng pag-init ay nagmumula sa kanilang maliit na sukat, na binabawasan ang kanilang mga pangangailangan sa pisyolohikal, at ang kanilang kapasidad na kumain sa iba't ibang mga mapagkukunan ng pagkain.

Sa pangkalahatan, binibigyang-liwanag ng pag-aaral kung paano nababanat ang juvenile crown-of-thorns starfish sa harap ng mga heatwave at umuunlad sa umiinit na tubig. Ang pag-unawa sa dinamika ng mga predatory starfish na ito at ang epekto nito sa mga coral reef ay napakahalaga para sa pag-unawa sa mga kahihinatnan ng pagbabago ng klima sa mga marine ecosystem.

