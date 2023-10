Ang Juvenile Crown-of-Thorns Starfish ay Nagpapakita ng Katatagan sa Nagpapainit na Tubig, Inihayag ng Bagong Pag-aaral

Ang isang bagong pag-aaral na inilathala sa journal Global Change Biology ay natagpuan na ang juvenile crown-of-thorns starfish ay nagpapakita ng mataas na antas ng heat tolerance, na maaaring magpalala sa mga nakakapinsalang epekto ng pagbabago ng klima sa mga coral reef. Ang Crown-of-thorns starfish ay katutubong sa Great Barrier Reef at sa rehiyon ng Indo-Pacific, at ang kanilang mga populasyon ay kilala na nagdudulot ng malaking pinsala sa coral.

Ang pananaliksik, na pinamumunuan ni Propesor Maria Byrne mula sa School of Life and Environmental Sciences sa University of Sydney, ay nagmumungkahi na kahit na ang adult starfish ay bumaba dahil sa pag-init ng karagatan na dulot ng pagbabago ng klima, ang batang starfish ay maaaring maghintay hanggang ang mga kondisyon ay pabor sa paglaki. sa mga matanda na kame. Ang katatagan na ito sa umiinit na tubig ay maaaring magpalala sa epekto ng starfish sa mga coral reef, na nasa pangatlo na sa mga tuntunin ng coral mortality, kasunod ng mga bagyo at bleaching na kaganapan.

Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng pag-unawa sa iba't ibang yugto ng buhay ng crown-of-thorns starfish at kung paano sila tumugon sa mga pagbabago sa kapaligiran. Nagpapataas din ito ng mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na pangmatagalang kahihinatnan ng pagbabago ng klima sa mga coral reef at itinatampok ang pangangailangan para sa epektibong mga estratehiya sa pamamahala upang mabawasan ang epekto ng species na ito sa coral.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang mga mekanismo sa likod ng init ng starfish at ang mga implikasyon nito para sa mga coral reef ecosystem. Ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa isang lumalagong katawan ng kaalaman sa kumplikadong dinamika sa pagitan ng mga marine organism at pagbabago ng klima. Binibigyang-diin nito ang pagkaapurahan ng paghahanap ng mga paraan upang maprotektahan at mapangalagaan ang mga coral reef, na hindi lamang isang mahalagang ecosystem kundi isang mahalagang pinagmumulan ng kabuhayan para sa maraming komunidad sa baybayin.

Kahulugan:

– Crown-of-thorns starfish: Isang species ng starfish na katutubong sa Great Barrier Reef at sa rehiyon ng Indo-Pacific, na kilala sa malaking pinsala sa mga coral reef.

– Coral mortality: Ang pagkamatay ng mga coral colony, kadalasang sanhi ng iba't ibang salik gaya ng polusyon, sakit, at pagbabago ng klima.

Source:

– Global Change Biology journal, na-publish na pananaliksik na pinangunahan ni Propesor Maria Byrne mula sa University of Sydney's School of Life and Environmental Sciences.