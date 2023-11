Inihayag ng Bagong Pag-aaral ang Epekto ng Kalidad ng Hangin sa Carbon Sequestration

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Carnegie Institution for Science ay nag-highlight ng makabuluhang epekto ng kalidad ng hangin sa natural na carbon sequestration ng mga halaman. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pinabuting kalidad ng hangin ay maaaring mapahusay ang kakayahan ng mga halaman na sumipsip ng carbon dioxide sa atmospera, sa gayon ay nagpapagaan sa pagbabago ng klima. Binibigyang-diin ng paghahanap na ito ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga aktibidad ng tao at polusyon sa aerosol sa proseso ng pagsipsip ng carbon ng mga halaman.

Ginamit ng pag-aaral ang data ng satellite upang pag-aralan ang ugnayan sa pagitan ng aktibidad ng photosynthetic at polusyon ng aerosol sa Europa. Ang mga resulta ay nagsiwalat na ang mga halaman ay nakakakuha ng mas maraming carbon sa katapusan ng linggo kapag may mas kaunting polusyon sa industriya at mas kaunting mga tao ang nagko-commute. Ang pagmamasid na ito ay nagbibigay-liwanag sa mga negatibong epekto ng mahinang kalidad ng hangin, na dulot ng mga aerosol na ibinubuga mula sa pag-commute at ang pagkasunog ng mga fossil fuel o kahoy, sa natural na proseso ng pagsipsip ng carbon ng mga halaman.

Ipinakita ng mga nakaraang pag-aaral na ang polusyon ng aerosol ay maaaring mabawasan ang mga ani ng ani ng agrikultura ng hanggang 20 porsiyento, na higit na binibigyang-diin ang mga masasamang bunga ng polusyon sa hangin sa produktibidad ng halaman.

Gumamit ang pangkat ng pananaliksik ng isang makabagong pamamaraan na gumagamit ng fluorescence na ibinubuga sa panahon ng photosynthesis upang sukatin ang aktibidad ng photosynthetic. Inihambing nila ang data na ito sa mga sukat ng aerosol na nakuha mula sa Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Sa pamamagitan ng pagtuon sa Europa, kung saan umiiral ang mga itinatag na pattern ng aktibidad ng tao sa buong linggo, ang pag-aaral ay nagsiwalat ng paulit-ulit na lingguhang cycle sa aktibidad ng photosynthetic. Ang photosynthesis ay tumaas kapag weekend at bumaba kapag weekdays, inversely correlated sa aerosol pollution levels.

Ang mga implikasyon ng pag-aaral na ito ay napakalawak, lalo na kaugnay ng mga pagsisikap sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang pagbabawas ng polusyon ng particulate upang mapanatili ang aktibidad ng photosynthetic sa antas ng katapusan ng linggo sa buong linggo ay maaaring taun-taon na mag-alis ng 40 hanggang 60 megatons ng carbon dioxide, at sa gayon ay tumataas ang produktibidad ng agrikultura nang hindi lumalawak ang lupang pananim. Ang mga natuklasan na ito ay may makabuluhang implikasyon sa patakaran, partikular na para sa mga pamahalaan ng Europa na nagtatrabaho sa pagkuha ng carbon at mga sistema ng imbakan.

Sa konklusyon, binibigyang-diin ng pag-aaral na ito ang mahalagang papel na ginagampanan ng kalidad ng hangin sa natural na carbon sequestration ng mga halaman. Ang pagpapabuti ng kalidad ng hangin ay hindi lamang nakikinabang sa kalusugan ng tao ngunit pinahuhusay din ang kakayahan ng mga halaman na labanan ang pagbabago ng klima sa pamamagitan ng mahusay na pagsipsip ng atmospheric carbon dioxide.

FAQ

1. Ano ang carbon sequestration?

Ang carbon sequestration ay tumutukoy sa proseso ng pagkuha at pag-iimbak ng atmospheric carbon dioxide, isa sa mga pangunahing greenhouse gases na responsable para sa global warming. Ang prosesong ito ay maaaring mangyari nang natural sa pamamagitan ng mga ecosystem tulad ng kagubatan, karagatan, at lupa, gayundin sa pamamagitan ng mga pamamaraang ginawa ng tao.

2. Paano nakakatulong ang mga halaman sa carbon sequestration?

Ang mga halaman, sa pamamagitan ng proseso ng photosynthesis, ay sumisipsip ng carbon dioxide mula sa atmospera at binago ito sa organikong bagay. Ang carbon na ito ay nakaimbak sa anyo ng biomass sa mga puno, halaman, at lupa. Samakatuwid, ang malusog at lumalaking kagubatan ay nagsisilbing mahahalagang carbon sink, na nag-iimbak ng malaking halaga ng carbon sa mahabang panahon.

3. Ano ang ilang mga pamamaraan ng human-engineered ng carbon sequestration?

Kasama sa mga pamamaraan ng human-engineered ng carbon sequestration ang mga teknolohiya tulad ng carbon capture and storage (CCS), kung saan ang mga CO2 emissions mula sa pang-industriya at mga mapagkukunang nauugnay sa enerhiya ay kinukuha at iniimbak sa ilalim ng lupa sa mga geological formations. Ang isa pang paraan ay ang bioenergy na may carbon capture and storage (BECCS), na pinagsasama ang biomass energy generation sa CCS.

4. Paano makakaapekto ang kalidad ng hangin sa carbon sequestration?

Ang kalidad ng hangin, lalo na ang polusyon ng aerosol, ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa carbon sequestration. Ang mga aerosol, na ibinubuga mula sa mga aktibidad tulad ng pag-commute at pagsunog ng mga fossil fuel o kahoy, ay maaaring makabawas sa kahusayan ng photosynthesis sa mga halaman. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kalidad ng hangin at pagbabawas ng polusyon ng particulate, ang kakayahan ng mga halaman na sumipsip ng carbon dioxide at mag-ambag sa carbon sequestration ay mapapahusay.

Pinagmulan: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)