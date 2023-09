Bagong Pagtuklas: Isang Maliit na Black Hole ang Kumakalam ng Parang Araw na Bituin sa Kalapit na Kalawakan

By

Ang mga astronomo ng University of Leicester ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas ng isang bituin na katulad ng ating araw na unti-unting natupok ng isang maliit na black hole. Ang bituin, na pinangalanang Swift J0230, ay matatagpuan sa kalapit na kalawakan na 2MASX J02301709+2836050, humigit-kumulang 500 milyong light-years ang layo mula sa Milky Way. Ang paghahanap na ito ay nagbibigay ng "nawawalang link" sa aming pag-unawa sa mga black hole at ang pagkagambala ng mga ito sa mga nag-oorbit na bituin.

Natuklasan ng mga astronomo ang bituin sa pamamagitan ng maliwanag na X-ray flash na nagmula sa gitna ng kalawakan gamit ang isang bagong tool na binuo para sa Neil Gehrels Swift Observatory. Ang mga karagdagang obserbasyon ay nagsiwalat na ang Swift J0230 ay magniningning nang maliwanag sa loob ng 7-10 araw bago biglang i-off, na uulitin ang cycle na ito tuwing 25 araw.

Ang pag-uugaling ito ay nasa pagitan ng dalawang uri ng mga pagsabog na karaniwang nauugnay sa mga pakikipag-ugnayan ng black hole: quasi-periodic eruptions at periodic nuclear transients. Regular na nagaganap ang mga paglabas ng Swift J0230, na nagmumungkahi na tinutulay nito ang agwat sa pagitan ng dalawang uri ng pagsabog.

Batay sa mga modelong binuo para sa mga katulad na kaganapan, natukoy ng mga siyentipiko na ang Swift J0230 ay kumakatawan sa isang bituin na katulad ng laki ng ating araw na umiikot sa isang mababang-mass na black hole sa gitna ng kalawakan nito. Habang inilalapit ito ng orbit ng bituin sa matinding gravitational pull ng black hole, ang materyal na katumbas ng tatlong Earth ay hinila mula sa atmosphere ng bituin at pinainit habang nahuhulog ito sa black hole. Ang prosesong ito ay naglalabas ng malaking halaga ng X-ray.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Dr. Phil Evans, ay nagsabi na ito ang unang obserbasyon ng isang mala-araw na bituin na paulit-ulit na ginutay-gutay at natupok ng isang mababang-mass na black hole. Ang pagtuklas sa mga kaganapang "paulit-ulit, bahagyang pagkagambala ng tubig" ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga uri ng mga bagay na kasangkot at ang dalas ng mga ito.

Tinatantya ng mga mananaliksik na ang black hole na responsable sa paglamon sa Swift J0230 ay nasa pagitan ng 10,000 hanggang 100,000 beses ang masa ng ating araw, na medyo maliit kumpara sa mga supermassive black hole na karaniwang matatagpuan sa gitna ng mga kalawakan. Itinatampok ng pag-aaral ang potensyal para sa pagtuklas ng higit pang mga bagay tulad ng Swift J0230 gamit ang mga bagong transient detection tool.

Sa pangkalahatan, ang bagong pagtuklas na ito ay makabuluhang nagsusulong sa aming pag-unawa sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga black hole at mga nag-oorbit na bituin, na nagbibigay-liwanag sa nakakaintriga na phenomenon ng pagkasira ng bituin sa pamamagitan ng mababang-mass black hole.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Leicester (Press Release)

– Astronomy ng Kalikasan (Journal Article)