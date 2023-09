Mga Palabas sa Pag-aaral na Ang Mga Gene na Minana mula sa Neanderthals ay Nagpapalaki ng Lalala ng COVID-19

Ang isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Mario Negri Institute for Pharmacological Research ng Italya ay nagsiwalat na ang mga indibidwal na nakaranas ng malalang kaso ng COVID-19 ay mas malamang na magkaroon ng mga partikular na gene na minana nila mula sa Neanderthals. Nakatuon ang pag-aaral sa lalawigan ng Bergamo, na siyang sentro ng pandemya sa Italya.

Ang pananaliksik, na inilathala sa journal na iScience, ay natagpuan na ang isang malaking bahagi ng genome ng tao ay nauugnay sa panganib ng pagkontrata ng COVID-19 at pagkakaroon ng mga malalang sintomas, lalo na sa mga residente sa mga lugar na pinaka-apektado. Ang pag-aaral ay kinasasangkutan ng 1,200 kalahok, at ang pagsusuri ay nagpakita na ang tatlo sa anim na gene sa isang rehiyon sa chromosome 3 ay nakaugnay sa pagtaas ng pagkamaramdamin sa malubhang COVID-19. Kasama sa mga gene na ito ang CCR9 at CXCR6, na gumaganap ng papel sa aktibidad ng white blood cell at pamamaga sa panahon ng mga impeksyon, pati na rin ang LZTFL1, na kumokontrol sa pagbuo at paggana ng mga selula ng respiratory tract.

Nabanggit ng mga mananaliksik na nananatiling hindi malinaw kung aling gene sa tatlo ang gumaganap ng pinakamahalagang papel. Bukod pa rito, tinukoy ng pag-aaral ang 17 bagong genomic na rehiyon na maaaring nauugnay sa malubhang sakit o panganib ng impeksyon.

Ang isang partikular na kawili-wiling natuklasan sa pag-aaral ay ang tatlo sa anim na gene na nauugnay sa kalubhaan ng COVID-19 ay minana mula sa Neanderthals, partikular mula sa Vindija genome na natuklasan sa Croatia. Bagama't ang mga gene na ito ay maaaring minsan nang naprotektahan ang mga Neanderthal, nagdudulot na sila ngayon ng labis na immune response sa mga modernong tao, na humahantong sa mas matinding sakit.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat din na ang mga indibidwal na may Neanderthal haplotype ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang COVID-19, na nangangailangan ng masinsinang pangangalaga, at nangangailangan ng mekanikal na bentilasyon kumpara sa mga walang genetic inheritance na ito. Ang pagkakaroon ng Neanderthal haplotype ay nauugnay din sa isang mas mataas na rate ng mga malubhang kaso sa mga kamag-anak na first-degree.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng karagdagang katibayan ng papel na ginagampanan ng genetika sa pagtukoy ng kalubhaan ng COVID-19. Ang pag-unawa sa mga genetic na kadahilanan na ito ay maaaring makatulong na matukoy ang mga indibidwal na maaaring mas madaling kapitan ng malubhang karamdaman at matiyak na ang mga naaangkop na interbensyon ay inilalagay.

