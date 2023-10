Inaantala ng mga Astronaut ng NASA ang Spacewalk pagkatapos ng Coolant Leak sa International Space Station

Dalawang astronaut na nakatakdang magsagawa ng spacewalk sa labas ng International Space Station (ISS) ang naantala ang kanilang misyon dahil sa isang coolant leak. Ang astronaut ng NASA na si Loral O'Hara at ang astronaut ng European Space Agency na si Andreas Mogensen ay nagpaplanong mangolekta ng mga microorganism bilang bahagi ng isang eksperimento sa panahon ng spacewalk.

Iniulat ng NASA na ang isang backup na radiator sa Nauka multipurpose laboratory module ng ISS ay nagsimulang tumagas ng coolant noong ika-6 ng Oktubre, na binago ang kapaligiran sa paligid ng ISS. Bagama't hindi nakakalason o mapanganib ang coolant para sa crew, sinusuri ng mga mission engineer ang pagtagas at ang epekto nito upang matiyak na ang maliliit na bakas ng substance ay hindi nakapasok sa mga internal system, na maaaring humantong sa pagkasira ng kagamitan sa paglipas ng panahon.

Hindi lang naapektuhan ng coolant leak ang spacewalk ni O'Hara at Mogensen ngunit naantala din ang isa pang spacewalk na binalak para kay O'Hara at NASA astronaut na si Jasmin Moghbeli. Ang paparating na misyon na ito, na magaganap na ngayon sa Oktubre 30, ay kapansin-pansin dahil ito ang magiging ikaapat na all-female spacewalk sa kasaysayan.

Ang unang all-female spacewalk ay naganap noong 2019 kasama ang mga NASA astronaut na sina Jessica Meir at Christina Koch. Tumagal ng mahigit 20 taon ng pagpapatakbo ng ISS sa low-Earth orbit bago nakamit ang milestone na ito. Ngayon, magkakaroon ng pagkakataon sina O'Hara at Moghbeli na ipagpatuloy ang makasaysayang tradisyong ito sa pamamagitan ng paggugol ng anim at kalahating oras sa labas ng ISS, pag-aalis ng electronics gear, at pagpapalit ng solar array hardware.

Bilang karagdagan sa mga naantalang spacewalk, dalawang Russian cosmonaut na sina Oleg Kononenko at Nikolai Chub, ay nakatakdang magsagawa ng spacewalk sa ika-25 ng Oktubre upang magsagawa ng mga gawain sa pagpapanatili para sa Roscosmos sa labas ng ISS.

Ang koleksyon ng mga microorganism nina O'Hara at Mogensen ay magaganap na ngayon sa susunod na spacewalk, na itinalaga bilang Spacewalk 90.

