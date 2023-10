Ang Legendary Guitarist na si Brian May ay Nakipagtulungan sa NASA sa Asteroid Sample Collection Mission

Ang maalamat na gitarista na si Brian May, na kilala sa kanyang mga kontribusyon sa bandang Queen, ay kasangkot sa makasaysayang asteroid sample collection mission ng NASA na tinatawag na OSIRIS-REx. Ang misyon ay naglalayong mangolekta ng mga sample mula sa isang asteroid na pinangalanang 101955 Bennu at ibalik ang mga ito sa Earth. Noong ika-24 ng Setyembre, matagumpay na naibalik ang sample, at inimbitahan si May, kasama ang kapwa citizen scientist na si Claudia Manzoni, na suriin ang visual na data na nakolekta sa panahon ng misyon.

Gumamit si May at ang kanyang mga collaborator ng isang pamamaraan na tinatawag na stereoscopy upang pag-aralan ang mga larawang kinuha sa ibabaw ni Bennu ng OSIRIS-REx spacecraft. Ang Stereoscopy ay nagdaragdag ng isang three-dimensional na epekto at ang ilusyon ng lalim sa isang dalawang-dimensional na imahe. Naghanap sila ng mga pares ng mga larawang kinunan mula sa iba't ibang viewpoints upang lumikha ng stereoscopic view.

Upang makamit ang isang stereoscopic effect, ang kaliwa at kanang mga imahe ay kailangang ipakita nang hiwalay sa bawat mata, na ginagaya kung paano natin nakikita sa totoong buhay. Ang pamamaraan na ito ay nagbibigay-daan sa aming mga utak na makita ang lalim at solididad sa imahe. Ipinaliwanag ni May na ang mga litratong kinunan mula sa iba't ibang mga anggulo noong binaligtad ang ulo ng TAGSAM matapos itong alisin sa deck ng avionics ay nagbigay ng perpektong mga pares upang ipakita ang intimate structure ng sample ng asteroid.

Habang ang pinakamahusay na stereoscopic view ay nangangailangan ng paggamit ng isang aktwal na stereoscope, posible ring makamit ang katulad na epekto sa pamamagitan ng pagrerelaks ng mga mata at pagtingin sa screen. Ang mga larawan ng Bennu sample na kinunan pagkatapos nitong bumalik sa Earth sa Utah Desert ay mainam para sa stereoscopic na diskarteng ito.

Ang mga siyentipiko at citizen scientist tulad ni May ay nasasabik na pag-aralan ang komposisyon ng mga asteroid tulad ng Bennu dahil pinaniniwalaan na ang mga ito ay may hawak na bagay na nagmula sa pagbuo ng solar system bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang mga hindi nagalaw na asteroid na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga unang yugto ng ating solar system at ang pagbuo ng mga planetary disk.

Ang OSIRIS-REx spacecraft, na inilunsad noong 2016, ay naglakbay ng dalawang taon upang marating ang Bennu. Matapos pag-aralan ang asteroid sa loob ng dalawang taon, nangolekta ito ng sample bago nagsimula sa paglalakbay nito pabalik sa Earth. Ngayon, ang spacecraft ay pinalitan ng pangalan na OSIRIS-APEX at papunta na sa malapit-Earth asteroid Apophis para sa karagdagang paggalugad.

