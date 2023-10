Pinagmamasdan ng Webb Space Telescope ang Quartz Nanocrystals sa Atmosphere ng Exoplanet WASP-17 b

By

Ang mga mananaliksik na gumagamit ng James Webb Space Telescope ng NASA ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas sa mataas na altitude na ulap ng exoplanet na WASP-17 b. Sa unang pagkakataon, ang katibayan ng quartz nanocrystals, sa anyo ng mga silica particle, ay nakita sa isang exoplanet na kapaligiran. Ang groundbreaking na pagmamasid na ito ay ginawang posible sa MIRI (Webb's Mid-Infrared Instrument).

Ang WASP-17 b, na kilala rin bilang Ditsö̀, ay isang higanteng mainit na gas na matatagpuan humigit-kumulang 1,300 light-years ang layo mula sa Earth sa konstelasyon na Scorpius. Ini-orbit nito ang bituin nito sa napakalapit na distansya, na nakumpleto ang isang buong circuit sa loob lamang ng 3.7 Earth-days. Sa dami ng higit sa pitong beses kaysa sa Jupiter at isang mass na mas mababa sa kalahati ng Jupiter, ang WASP-17 b ay isang napakalaki at mapupungay na planeta. Ang pinahabang atmospera nito at maikling panahon ng orbital ay ginagawa itong perpektong kandidato para sa pagmamasid gamit ang transmission spectroscopy.

Gamit ang low-resolution na spectrograph ng MIRI, nakolekta ng mga mananaliksik ang mahigit 1,275 na sukat sa panahon ng paglipat ng WASP-17 b, bago, habang, at pagkatapos ng kaganapan. Ang pagbabago sa ningning ng 28 wavelength-band ng mid-infrared na ilaw ay sinukat, na nagpapahintulot sa mga astronomo na kalkulahin ang dami ng liwanag na hinarangan ng atmospera ng planeta. Ang nagresultang transmission spectrum ay nagsiwalat ng isang malinaw na tampok sa paligid ng 8.6 microns, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga particle ng silica sa mga ulap.

Ito ay minarkahan ang unang pagkakakilanlan ng SiO2 sa isang exoplanet at ang unang pagkakakilanlan ng anumang partikular na cloud species sa isang transiting exoplanet. Ang pagtuklas ng mga quartz nanocrystal ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa komposisyon ng mga exoplanet na atmospheres at ang kanilang mga pattern ng panahon.

Ang James Webb Space Telescope, na may napakahusay na sensitivity at kakayahang sukatin ang mga banayad na epekto mula sa malalayong distansya, ay nagbubukas ng mga bagong pinto sa ating pag-unawa sa malalayong mundo. Itinatampok ng pagtuklas na ito ang mga kakayahan ng mga instrumento ng Webb at nagbibigay daan para sa karagdagang paggalugad ng mga kapaligiran ng exoplanet.

Pinagmumulan:

– NASA: National Aeronautics and Space Administration

– James Webb Space Telescope

– Unibersidad ng Bristol