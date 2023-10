Natuklasan ng mga Astronomo ang Mga Silica Crystal sa Atmosphere ng Exoplanet WASP-17b

Nakagawa ang mga astronomo ng isang kapana-panabik na pagtuklas gamit ang James Webb Space Telescope: sa unang pagkakataon, nakita nila ang maliliit na quartz crystal na naglalaman ng silica sa kapaligiran ng isang exoplanet. Ang exoplanet, na pinangalanang WASP-17b, ay isang napakainit na higanteng gas at malamang na pinagmumulan ng mga silica nanoparticle na ito.

Ang silica ay isang karaniwang mineral na matatagpuan sa Earth at kilala sa pagkakaroon nito sa mga buhangin sa dalampasigan pati na rin ang paggamit nito sa paggawa ng salamin. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga silica crystal sa kapaligiran ng WASP-17b ay umiikot sa mga ulap nito.

Ang pagtuklas ng silica sa isang exoplanet ay nag-aalok sa mga astronomo ng mahahalagang insight sa komposisyon at kalikasan ng mga malalayong mundong ito. Ito rin ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa mga kondisyon na kinakailangan para sa pagbuo ng mga naturang kristal sa matinding kapaligiran ng isang higanteng gas.

Ang James Webb Space Telescope ay ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang teleskopyo sa kalawakan na nagawa kailanman. Ang mga advanced na kakayahan nito ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na obserbahan ang mga bagay sa kalangitan na may hindi pa nagagawang kalinawan at detalye. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga atmospheres ng mga exoplanet, ang mga astronomo ay maaaring matuto nang higit pa tungkol sa kanilang kemikal na makeup at posibleng matukoy ang mga palatandaan ng pagiging matitirahan.

Ang pagtuklas na ito ng mga silica crystal sa WASP-17b ay isang makabuluhang hakbang pasulong sa aming pag-unawa sa mga exoplanet. Itinatampok nito ang pagkakaiba-iba at pagiging kumplikado ng mga malalayong mundong ito at nagbubukas ng mga bagong paraan para sa pag-aaral ng kanilang mga atmospheres.

Pinagmumulan:

– CNN (source na artikulo)