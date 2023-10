Ang Nobel Prize sa Chemistry 2023: Ang Pagtuklas at Synthesis ng Quantum Dots

By

Ang 2023 Nobel Prize sa Chemistry ay iginawad sa tatlong siyentipiko para sa kanilang groundbreaking na gawain sa pagtuklas at synthesis ng mga quantum dots. Ang mga katangian ng mga nanoparticle na ito, na naglalabas ng liwanag sa iba't ibang mga wavelength depende sa kanilang laki, ay na-unravel ng pisikal na chemist na si Louis Brus. Sa isang kamakailang pag-uusap sa The Conversation Weekly podcast, tinalakay ni Brus ang kanyang aksidenteng pagtuklas at ang kasunod na epekto ng mga quantum dots.

Nagtatrabaho sa Bell Labs noong 1980s, natitisod si Brus sa mga quantum dots habang pinag-aaralan ang mga solusyon ng mga partikulo ng semiconductor na tinatawag na colloid. Sa pamamagitan ng pagdidirekta ng mga laser sa mga colloid na ito, napansin niya na ang mga ibinubuga na kulay ay hindi pare-pareho. Ito ay humantong sa kanya upang galugarin ang mga natatanging pagbabago sa spectrum at ang mga katangian ng mga particle mismo noong sila ay napakaliit na sukat.

Ang mga quantum dots ay mga nanocrystal na sumisipsip ng liwanag at muling naglalabas nito sa iba't ibang wavelength depende sa kanilang laki. Bagama't mas maliit ang mga ito kaysa sa wavelength ng nakikitang liwanag at hindi makikita sa ilalim ng optical microscope, maaari silang maobserbahan gamit ang mga espesyal na mikroskopyo gaya ng mga electron microscope. Upang ipakita ang mga ito, maaaring gamitin ang mga matingkad na kulay na glass flasks na may mga solusyon na naglalaman ng iba't ibang laki ng mga quantum tuldok.

Kapansin-pansin, hindi alam ni Brus ang mga nakaraang obserbasyon ng mga quantum dots na ginawa ng Russian scientist na si Alexei Ekimov. Dahil sa Cold War, ang pananaliksik ni Ekimov ay nai-publish na eksklusibo sa Russian at hindi siya nakapaglakbay sa Kanluran upang talakayin ang kanyang mga natuklasan. Ito ay pagkatapos lamang ng pagkakataong matuklasan ang mga artikulo ni Ekimov sa teknolohikal na panitikan na inabot ni Brus sa kanya at kalaunan ay nagkita sila sa panahon ng Glasnost noong huling bahagi ng 1980s.

Ang produksyon at katatagan ng mga quantum dots ay nagdulot ng mga hamon sa simula, ngunit si Moungi Bawendi, isa pang nagwagi ng Nobel Prize, ay tumugon sa problemang ito noong 1990s. Simula noon, ang mga quantum dots ay nakahanap ng aplikasyon sa iba't ibang larangan, partikular sa biological imaging. Ginamit sila ng mga biochemist upang i-map ang mga cell at organo sa pamamagitan ng pag-attach sa kanila sa iba pang mga molekula. Higit pa rito, naging instrumento sila sa pagtuklas ng tumor at paggabay sa operasyon.

Ang pagtuklas at synthesis ng mga quantum dots ay nagbigay daan para sa maraming pagsulong sa agham at teknolohiya. Ang paggalugad ng kanilang mga aplikasyon ay patuloy na naglalahad ng mga bagong posibilidad para sa mga kahanga-hangang nanoparticle na ito.

Mga Pinagmulan: The Conversation Weekly podcast