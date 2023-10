Ang Mga Sample ng Asteroid Bennu ay Nagpapakita ng Mga Clue tungkol sa Pinagmulan ng Buhay

By

Ang mga sample ng asteroid Bennu na nakolekta ni Propesor Michelle Thompson mula sa Purdue University ay dumating na sa Earth, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng solar system. Ang mga sample na ito, na inilarawan bilang mga time capsule, ay nag-aalok ng isang sulyap sa pinagmulan ng buhay mahigit apat at kalahating bilyong taon na ang nakalilipas.

Ang mayaman sa carbon at malinis na kalikasan ng mga fragment na ito ay ginagawang napakahalaga sa pag-unawa sa mga bloke ng pagbuo ng buhay at kung paano ito lumitaw sa Earth. Ang mga sample na ito, na hindi ginagalaw ng atmospera ng Earth, ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon upang pag-aralan ang mga molekula ng carbon na pangunahing sa ebolusyon ng buhay.

Ang kahalagahan ng misyong ito ay nakasalalay sa walang halong likas na katangian ng mga materyales, na walang kontaminasyon sa terrestrial. Inaasahang magbibigay ito ng hindi pa nagagawang mga insight sa mga tanong na pumapalibot sa pinagmulan ng buhay sa Earth.

Si Propesor Thompson, sa isang pakikipanayam sa CBC News, ay nagpahayag ng kanyang pananabik para sa hinaharap, na nagsasabi na ang misyon na ito ay nagbubukas ng mga pinto sa maraming pagkakataon. Ang limitadong materyal na nakolekta mula sa Bennu ay may potensyal na kumpirmahin ang mga umiiral na teorya at mag-alok ng mga bagong paghahayag.

Itinampok din ng panayam ang kagila-gilalas na paglalakbay ni Propesor Thompson mula sa isang maliit na bayan sa katimugang Ontario hanggang sa kanyang kasalukuyang papel sa planetary science. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng paghahanap ng mentorship at gabay para sa mga naghahangad na siyentipiko.

Ang mga sample na nakolekta mula sa Bennu ay hindi lamang siyentipikong makabuluhan ngunit mayroon ding napakalaking potensyal para sa pampublikong pagpapakita at edukasyon. Ang mga piraso ng sample ay ipapadala sa mga institusyon tulad ng Smithsonian Institution, Space Center Houston, at University of Arizona.

Ang misyon ng NASA OSIRIS-REx, na nagbalik ng mga makasaysayang sample na ito, ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa aming pag-unawa sa kosmos. Sa sigasig at pagnanasa ng mga siyentipiko tulad ni Propesor Thompson, maaari nating asahan ang mga karagdagang pagtuklas at mas malalim na pag-unawa sa ating lugar sa uniberso.

Kahulugan:

Asteroid Bennu: Isang 4.5-bilyong taong gulang na asteroid na nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng solar system.

Isang 4.5-bilyong taong gulang na asteroid na nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng solar system. Mga molekula ng carbon: Mga pangunahing bahagi na gumanap ng mahalagang papel sa ebolusyon ng buhay sa Earth.

Mga pangunahing bahagi na gumanap ng mahalagang papel sa ebolusyon ng buhay sa Earth. Kontaminasyon sa lupa: Kontaminasyon mula sa kapaligiran ng Earth, na maaaring magbago sa komposisyon ng mga sample.

Kontaminasyon mula sa kapaligiran ng Earth, na maaaring magbago sa komposisyon ng mga sample. Misyon ng OSIRIS-REx: Isang misyon ng NASA na naglalayong pag-aralan ang asteroid Bennu at pagkolekta ng mga sample para sa siyentipikong pagsusuri.

Pinagmumulan:

- Unibersidad ng Purdue

– Balita ng CBC

– NASA