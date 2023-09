The Psyche Mission: Paggalugad sa Isang Asteroid na Mayaman sa Metal

Ang misyon ng Psyche, na nakatakdang ilunsad sa Oktubre 5, 2023, ay naglalayong tuklasin ang asteroid na Psyche, na lumulutang sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Naiintriga ang mga siyentipiko sa asteroid dahil naniniwala ang ilan na maaaring ito ay mga labi ng isang nabigong core na mayaman sa bakal ng planeta, na posibleng nagkakahalaga ng tumataginting na $10,000 quadrillion. Gayunpaman, may mga haka-haka na ang Psyche ay maaaring talagang isang "rubble pile" sa halip na isang solidong metal na asteroid.

Sa pangunguna ng Arizona State University, magpapadala ang misyon ng spacecraft para mag-orbit kay Psyche sa loob ng tatlong taon, kung saan umaasa ang mga siyentipiko na matuklasan ang higit pang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng asteroid at topograpiya nito. Nilalayon din nilang matukoy ang edad ng ibabaw nito, na maaaring magbigay ng insight sa mga panloob na komposisyon ng mga terrestrial na planeta tulad ng Earth.

Bagama't mahirap tantiyahin ang halaga ng mga bagay sa kalawakan, ang mga potensyal na mapagkukunang metal sa Psyche ay pinahahalagahan sa isang astronomical na halaga. Gayunpaman, nilinaw ng NASA na ang misyon ay hindi tungkol sa pagmimina ng asteroid, ngunit sa halip ay pag-aralan ito upang matuto nang higit pa tungkol sa mga asteroid at ang pagbuo ng mga terrestrial na planeta.

Si Psyche, na pinangalanan sa Greek goddess of the soul, ay may sukat na humigit-kumulang 140 milya ang lapad at may ibabaw na lugar na humigit-kumulang 64,000 square miles. Ang kasalukuyang mga pagtatantya sa density ay nagpapahiwatig na ang asteroid ay 30 hanggang 60% na metal sa dami, na nagmumungkahi ng posibleng paghihiwalay ng komposisyon nito sa isang iron core at mabatong mantle dahil sa isang nakaraang banggaan.

Ang spacecraft ay magdadala ng tatlong pangunahing instrumento upang siyasatin ang Psyche: isang multispectral imager, isang gamma ray at neutron spectrometer, at isang magnetometer. Ang mga instrumentong ito ay kukuha ng mga larawan, susukatin ang elemental na komposisyon, at titingnan ang anumang natitirang magnetic field, ayon sa pagkakabanggit.

Bilang karagdagan, ang Psyche spacecraft ay gagamit ng X-band radio telecommunications system upang imapa ang gravity at istraktura ng asteroid. Kasama sa misyon ang isang flyby ng Mars sa Mayo 2026 para sa gravity assist bago pumasok sa orbit sa paligid ng Psyche.

Sa konklusyon, ang misyon ng Psyche ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang sa aming pag-unawa sa mga asteroid at ang pagbuo ng mga terrestrial na planeta. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa asteroid na mayaman sa metal, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mahahalagang insight sa komposisyon at kasaysayan ng mga celestial body sa ating solar system.

Pinagmumulan:

– NASA

- Arizona State University