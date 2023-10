Inihayag ng Bagong Pag-aaral ang Tungkulin ng mga Streamer at Filament sa Star Formation

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga siyentipiko sa Max Planck Institute para sa Extraterrestrial Physics ay nagbibigay liwanag sa papel ng mga streamer at filament sa proseso ng pagbuo ng bituin. Noong nakaraan, pinaniniwalaan na ang mga bituin ay nabuo lamang sa loob ng molekular na ulap. Gayunpaman, ipinapakita ng pag-aaral na ito na ang mga streamer at filament na lumalabas mula sa loob ng molecular cloud ay gumaganap din ng mahalagang papel sa pagbibigay ng sariwang gas upang mapangalagaan ang lumalaking protostar.

Ang karaniwang proseso ng kapanganakan ng bituin ay nagsisimula sa mga siksik na molekular na ulap, kung saan ang materyal ay nagsisimulang maipon nang mas gusto sa isang lugar. Habang umuurong ang ulap dahil sa self-gravity, humihila ito sa mas maraming materyal hanggang sa maging sapat na mataas ang temperatura at pressure para mabuo ang isang protostar. Sa kalaunan, magsisimula ang nuclear fusion, at isang bituin ang isinilang. Ang buong prosesong ito ay tumatagal ng milyun-milyong taon at nagsasangkot ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng mga magnetic field.

Nakatuon ang pag-aaral sa isang bituin sa rehiyon ng Barnard 5, gamit ang mga teleskopyo at ang Atacama Large Millimeter Array (ALMA) upang suriin ang mga filament at streamer. Natuklasan ng koponan na ang mga istrukturang ito ay mga conduit para sa sariwang gas mula sa mas malaking nebula papunta sa protostellar disk na nakapalibot sa pagbuo ng bituin. Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang proseso ng pagbuo ng bituin ay multifaceted, kung saan ang mga streamer ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagkonekta sa mga batang stellar object sa parental cloud.

Bukod pa rito, itinatampok ng pag-aaral ang mga implikasyon para sa pagbuo ng planeta. Ang mga planeta ay nabuo mula sa materyal sa protostellar disk at maaapektuhan ng kemikal na komposisyon ng papasok na gas. Ang mga streamer at filament ay nagdadala ng malinis na materyal na hindi naapektuhan ng mga temperatura at pressure sa loob ng star birth crèche. Samakatuwid, ang mga komposisyon ng mga bagong panganak na planeta sa mga rehiyon tulad ng Barnard 5 ay magtataglay ng mga kemikal na fingerprint ng mga papasok na materyales.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagiging kumplikado ng pagbuo ng bituin at binibigyang-diin ang pagkakaugnay ng iba't ibang kaliskis sa proseso. Ang pag-unawa sa papel ng mga streamer at filament sa pagbuo ng bituin at pagbuo ng planeta ay mahalaga para malutas ang mga misteryo ng ating uniberso.

Pinagmulan: Max Planck Institute para sa Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal