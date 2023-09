Ang mga Sinaunang Tao ay Nagtatayo ng mga Istraktura mula sa Kahoy Mahigit 476,000 Taon Na Ang Nakararaan, Ipinakikita ng Pag-aaral

By

Ang mga arkeologo mula sa Unibersidad ng Liverpool at Aberystwyth University ay nakatuklas ng katibayan na nagpapakita na ang mga tao ay nagtatayo ng mga istruktura mula sa kahoy nang mas maaga kaysa sa pinaniniwalaan. Ang mga mananaliksik ay nakahukay ng mahusay na napanatili na kahoy sa isang site sa Kalambo Falls, Zambia, na tinatayang hindi bababa sa 476,000 taong gulang at nauna pa sa ebolusyon ng homo sapiens.

Ang paghahanap ay makabuluhan dahil nagbibigay ito ng pinakamaagang katibayan ng mga tao na sadyang gumagawa ng mga log upang magkasya. Iminumungkahi ng mga cut-mark ng tool na bato sa kahoy na hinubog at pinagsama ng mga sinaunang tao ang dalawang malalaking troso, na posibleng maging pundasyon ng isang plataporma o bahagi ng isang tirahan. Hinahamon nito ang nakaraang paniwala na ang mga tao sa Panahon ng Bato ay nomadic lamang.

Gamit ang mga diskarte sa luminescence dating, tinukoy ng mga eksperto sa Aberystwyth University ang edad ng mga natuklasan sa pamamagitan ng pagsusuri sa huling pagkakataong nalantad sa sikat ng araw ang mga mineral sa nakapalibot na buhangin. Nagbibigay-daan ito sa mga mananaliksik na pagsama-samahin ang isang mas komprehensibong pag-unawa sa ebolusyon ng tao at kung paano umunlad ang teknolohiya sa Panahon ng Bato.

Ang mga mananaliksik na kasangkot sa proyekto ng Deep Roots Of Humanity, na nag-explore sa pagbuo ng teknolohiya ng tao sa Stone Age, na pinondohan ng Arts and Humanities Research Council ng UK. Nakipagtulungan ang proyekto sa National Heritage Conservation Commission ng Zambia, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, at National Museum, Lusaka.

Sinabi ni Propesor Larry Barham, mula sa Unibersidad ng Liverpool, na hinahamon ng pagtuklas na ito ang mga naunang pagpapalagay tungkol sa ating mga unang ninuno. Pahayag niya, “Binago nila ang kanilang kapaligiran upang gawing mas madali ang buhay, kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang plataporma na mauupuan sa tabi ng ilog upang gawin ang kanilang mga gawain sa araw-araw. Ang mga taong ito ay mas katulad natin kaysa sa inaakala natin."

Ang paghuhukay sa Kalambo Falls, isang pambihirang lugar at isang mahalagang heritage asset para sa Zambia, ay inaasahang magbubunga ng higit pang kapana-panabik na mga pagtuklas habang ang proyekto ay nagpapatuloy sa trabaho nito.