Pinakaunang Katibayan ng Mga Kahoy na Structure na Ginawa ng Mga Sinaunang Tao na Natagpuan sa Zambia

Ang mga siyentipiko mula sa University of Liverpool at Aberystwyth University ay nakagawa ng isang kahanga-hangang pagtuklas sa Kalambo Falls sa Zambia. Ayon sa kanilang pag-aaral na inilathala sa journal Nature, ang mga mananaliksik ay nakahukay ng mahusay na napanatili na kahoy na pinaniniwalaan na hindi bababa sa 476,000 taong gulang, bago ang ebolusyon ng Homo sapiens. Ang kahoy ay nagpapakita ng mga cut-mark ng tool na bato, na nagpapahiwatig na ang mga sinaunang tao ay sadyang hinubog at pinagsama ang dalawang malalaking troso upang bumuo ng isang istraktura, na posibleng isang plataporma o bahagi ng isang tirahan.

Ang paghahanap na ito mula sa Kalambo Falls ay kumakatawan sa pinakamaagang ebidensya sa mundo ng mga tao na sadyang gumagawa ng mga log upang magkasya. Ang masalimuot na mga diskarte sa paggawa ng kahoy ay hinahamon ang umiiral na paniniwala na ang mga tao sa Panahon ng Bato ay mahigpit na nomadic. Sinabi ni Propesor Larry Barham mula sa Unibersidad ng Liverpool na binago ng pagtuklas na ito ang ating pang-unawa sa ating mga unang ninuno. Binigyang-diin niya na ang mga indibidwal na ito ay hindi lamang mga primitive na nilalang, ngunit sa halip, ginamit nila ang kanilang katalinuhan, imahinasyon, at kasanayan upang lumikha ng isang bagay na makabago at hindi pa nagagawa.

Ang edad ng mga kahoy na artifact na ito ay natukoy gamit ang luminescence dating techniques, na tinatasa ang huling pagkakataon na ang mga mineral sa nakapaligid na buhangin ay nalantad sa sikat ng araw. Ang luminescence dating ay nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na makipag-date sa mga natuklasan mula sa mas naunang yugto ng panahon at pagsama-samahin ang isang mas malinaw na larawan ng ebolusyon ng tao. Ang site ng Kalambo Falls ay nahukay noong 1960s, ngunit ang edad ng kahoy ay nanatiling hindi tiyak hanggang ngayon.

Ang pananaliksik, bahagi ng proyekto ng Deep Roots Of Humanity, ay nagbibigay liwanag sa pag-unlad ng teknolohiya ng tao sa Panahon ng Bato. Ang proyekto, na pinondohan ng Arts and Humanities Research Council ng UK, ay nagsasangkot ng pakikipagtulungan sa National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, at National Museum, Lusaka sa Zambia. Nagpahayag ng pananabik si Propesor Barham para sa mga matutuklasan sa hinaharap sa site ng Kalambo Falls, na binibigyang-diin ang kahalagahan nito bilang isang pambihirang asset ng pamana para sa Zambia.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay pinagtutuunan ng pansin ang kahanga-hangang pagkamalikhain at katalinuhan ng ating mga sinaunang ninuno ng tao, na nagpapakita na sila ay mas sopistikado kaysa sa naunang pinaniniwalaan.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Liverpool

– Kalikasan (Journal)