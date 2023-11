Mga Bagong Insight sa Pagpapahusay ng Wastewater Treatment sa pamamagitan ng Organic Supramolecular Photocatalysts

Ang mga refractory organic pollutant na nasa industriya at domestic wastewater stream ay nagdudulot ng malaking banta sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Ang pagkamit ng kumpletong pag-alis ng mga kontaminant na ito ay napakahalaga para sa pagpapahusay ng kalidad ng tubig at pagtataguyod ng napapanatiling pag-unlad. Ang mga advanced na proseso ng oksihenasyon (mga AOP), partikular na ang mga heterogenous na AOP, ay lumitaw bilang mga promising na solusyon para sa mga desentralisadong wastewater treatment system. Gayunpaman, ang mga tradisyunal na AOP ay kadalasang nangangailangan ng labis na input ng enerhiya, na ginagawang kinakailangan ang mga alternatibong mas matipid.

Ang heterogenous photocatalysis, na gumagamit ng mga organikong semiconductors tulad ng g-C3N4, ay nakakuha ng pansin bilang isang napapanatiling diskarte sa AOP dahil sa kadalian ng paghihiwalay at paggamit ng sikat ng araw. Habang ang malawakang ginagamit na mga inorganic na photocatalyst ay nagpapakita ng matatag na katatagan, ang kanilang limitadong saklaw ng pagsipsip ng sikat ng araw at mababang kapasidad ng adsorption para sa mga organikong pollutant ay humahadlang sa pangkalahatang kahusayan. Sa kabaligtaran, nag-aalok ang mga organikong semiconductor ng extended-spectrum na paggamit at mahusay na mga kakayahan sa adsorption. Gayunpaman, ang henerasyon ng mga high binding-energy na Frenkel excitons ay humahadlang sa mahusay na paghihiwalay ng mga photogenerated na electron at mga butas.

Upang malampasan ang mga hamong ito, isang pangkat ng pananaliksik na pinamumunuan ni Prof. Yongfa Zhu mula sa Tsinghua University ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa organic photocatalysis para sa pollutant degradation. Nakabuo sila ng supramolecular at polymeric na organikong photocatalytic system na nagpapahusay ng kahusayan sa paggamit ng liwanag sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng pagsipsip sa malapit-infrared na rehiyon. Bukod pa rito, natuklasan nila ang papel ng mga dipoles at mala-kristal na pagkakasunud-sunod sa modulate ng built-in na electric field, pagpapagana ng mahusay na paglipat ng singil at makabuluhang pagpapahusay ng mga rate ng pagkasira ng pollutant.

Higit pa rito, ang koponan ay nagpasimula ng isang nobelang diskarte para sa high-flux mineralization ng mga organikong pollutant, pinagsasama ang in situ H2O2 generation at Fenton reaction sa ilalim ng nakikitang liwanag. Ang synergistic system na ito ay nakakamit ng high-flux mineralization nang hindi nangangailangan ng karagdagang mga oxidant, na nagpapataas ng pollutant mineralization rate mula 30% hanggang 90%.

Ang mga natuklasan na ito, na inilathala sa Chinese Journal of Catalysis, ay hindi lamang nag-aambag sa praktikal na pagpapatupad ng photocatalytic water treatment ngunit nagsisilbi rin bilang isang mahalagang sanggunian para sa mga mananaliksik sa larangang ito. Sa karagdagang pag-optimize at scaling-up, ang mga organic na supramolecular photocatalyst ay may malaking potensyal para sa pagbabago ng wastewater treatment at pagtugon sa mga limitasyon ng mga tradisyonal na pamamaraan.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang mga hamon sa wastewater treatment?

Ang paggamot sa wastewater ay nahaharap sa mga hamon na nauugnay sa mahusay na pag-alis ng mga refractory organic pollutant, limitadong kapasidad sa paggamot, at ang pangangailangan para sa mga solusyon na matipid.

2. Ano ang photocatalysis sa wastewater treatment?

Ang photocatalysis ay nagsasangkot ng paggamit ng isang katalista upang mapabilis ang isang kemikal na reaksyon gamit ang liwanag bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Sa wastewater treatment, ang photocatalysis ay maaaring gamitin para pababain at mineralize ang mga organikong pollutant.

3. Ano ang mga supramolecular at polymeric na organikong photocatalyst?

Ang mga supramolecular at polymeric na organikong photocatalyst ay isang uri ng organikong semiconductor na epektibong magagamit ang sikat ng araw para sa pagkasira ng pollutant. Nag-aalok ang mga photocatalyst na ito ng extended-spectrum na paggamit at mataas na kapasidad ng adsorption.

4. Paano pinapahusay ng mga organikong supramolecular photocatalyst ang paggamot ng wastewater?

Pinapahusay ng mga organikong supramolecular photocatalyst ang wastewater treatment sa pamamagitan ng pagtaas ng kahusayan sa paggamit ng liwanag, pagpapabuti ng paglipat ng singil, at pagkamit ng high-flux mineralization ng mga organikong pollutant sa ilalim ng nakikitang liwanag.

5. Ano ang kahalagahan ng pananaliksik na isinagawa ng pangkat ni Prof. Yongfa Zhu?

Ang koponan ni Prof. Yongfa Zhu ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagtugon sa mga limitasyon ng mga tradisyonal na pamamaraan ng wastewater treatment. Ang kanilang mga natuklasan ay nakakatulong sa praktikal na pagpapatupad ng photocatalytic water treatment at nagbibigay ng mahahalagang insight para sa mga mananaliksik sa larangang ito.