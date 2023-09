Sinusuri ang Rare Hot Plasma na Dumaloy sa Itaas na Atmospera

Malapit sa mga pole ng Earth, ang aurorae ay isang pangkaraniwang tanawin, na nagpapakita ng mga makukulay na palabas sa liwanag sa itaas na kapaligiran na dulot ng interaksyon sa pagitan ng solar wind at magnetosphere ng planeta. Gayunpaman, mas malapit sa ekwador, maaaring magkaroon ng ibang atmospheric phenomenon: subauroral ion drifts (SAID).

Ang SAID na mga kaganapan ay kinabibilangan ng mabilis, pakanlurang daloy ng mainit na plasma sa pamamagitan ng ionosphere. Ang mga kaganapang ito ay nauugnay sa mga nakikitang istruktura sa kalangitan, tulad ng mga stable auroral red (SAR) arc at malakas na thermal emission velocity enhancement (STEVE). Kadalasan, nangyayari ang mga kaganapan sa SAID sa pagitan ng dapit-hapon at hatinggabi, ngunit may mga pagkakataong natukoy ang mga daloy ng SAID pagkalipas ng hatinggabi.

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Journal of Geophysical Research: Space Physics, ang mga mananaliksik ay nakatuon sa 15 postmidnight SAID na mga kaganapan na nakita malapit sa South America noong 2013. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng data mula sa iba't ibang mga mapagkukunan, kabilang ang mga satellite program at mga sukat ng aktibidad ng auroral, sinisiyasat nila ang mga katangian at pagbuo ng mga pambihirang pangyayaring ito.

Nalaman ng mga mananaliksik na ang postmidnight SAID na mga kaganapan, katulad ng mga premidnight na kaganapan, ay resulta ng kumplikadong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga ionospheric na kondisyon at geomagnetic dynamics. Kasama sa interplay ang pagbuo ng mga electric field at wave-particle interaction, na nagsisilbing localized na pinagmumulan ng init.

Pinapahusay ng mga natuklasang ito ang pag-unawa sa dinamika ng plasma sa itaas na kapaligiran at ang kanilang potensyal na makagambala sa mga signal ng radar para sa pagsubaybay sa satellite at iba pang kritikal na aplikasyon. Ang karagdagang pananaliksik sa lugar na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa kung paano maaaring makaapekto sa kapaligiran ng Earth ang mga kaganapan ng SAID at ang mga nauugnay na phenomena nito.

Pinagmulan: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) na Binuo sa Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector Noong 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677