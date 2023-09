Ang Daan tungo sa Commercial Viability: Unraveling the Reaction Mechanism of Lithium-Sulfur Bateries

By

Ang mga siyentipiko sa Argonne National Laboratory ng US Department of Energy (DOE) ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay sa pag-unawa sa mekanismo ng reaksyon ng mga lithium-sulfur na baterya. Ang pagtuklas na ito, na inilathala kamakailan sa Kalikasan, ay tumutugon sa isang malaking isyu na humadlang sa komersyal na posibilidad na mabuhay ng mga bateryang ito—ang kanilang maikling buhay.

Ang mga bateryang lithium-sulfur ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang kaysa sa mga baterya ng lithium-ion, kabilang ang mas mataas na kapasidad ng pag-imbak ng enerhiya, mas mababang gastos, at ang paggamit ng sagana at abot-kayang sulfur. Gayunpaman, kapag pinalaki sa komersyal na laki, ang mga bateryang ito ay nakakaranas ng mabilis na pagbaba sa pagganap sa panahon ng paulit-ulit na pag-charge at pag-discharge.

Ang pangunahing sanhi ng pagtanggi na ito ay ang paglusaw ng asupre mula sa katod, na nagreresulta sa pagbuo ng natutunaw na lithium polysulfides. Ang mga compound na ito ay dumadaloy sa lithium metal negative electrode habang nagcha-charge, na lalong nagpapalala sa isyu. Ang pagkawala ng sulfur at mga pagbabago sa komposisyon ng anode ay makabuluhang nakakaapekto sa pagganap ng baterya.

Sa isang nakaraang pag-aaral, ang mga siyentipiko ng Argonne ay bumuo ng isang katalista na epektibong nagpapagaan sa problema sa pagkawala ng asupre kapag idinagdag sa sulfur cathode. Gayunpaman, hanggang ngayon, ang atomic-scale na mekanismo ng pagkilos ng katalista na ito ay nanatiling hindi kilala.

Ang kamakailang pananaliksik ng pangkat ng Argonne ay nagsiwalat na ang pagkakaroon ng katalista sa katod ay humahantong sa ibang landas ng reaksyon. Gamit ang catalyst, ang mga siksik na nanoscale na bula ng lithium polysulfides ay nabubuo sa ibabaw ng cathode, na pumipigil sa pagkawala ng sulfur at nagpapanatili ng pagganap ng baterya. Kung wala ang katalista, sa halip ay mabubuo ang microscale na mga istrukturang hugis baras.

Ang mga cutting-edge na diskarte sa characterization, kabilang ang synchrotron X-ray beam at isang bagong imbentong pamamaraan upang mailarawan ang electrode-electrolyte interface, ay ginamit upang malutas ang mekanismo ng reaksyon na ito.

Sa pambihirang tagumpay na ito, ang hinaharap ng mga lithium-sulfur na baterya ay mukhang may pag-asa, na nag-aalok ng mas napapanatiling at eco-friendly na solusyon para sa industriya ng transportasyon.

Pinagmumulan:

– DOI: Papel ng kalikasan

– pahayag ng Argonne National Laboratory