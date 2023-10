Isang Hindi Natukoy na Teritoryo: Ang Katangi-tanging Natagpuan sa Mga Mammalian Cell

By

Nakagawa ang mga mananaliksik ng isang groundbreaking na pagtuklas sa mga selula ng mammalian sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang kompartimento na tinatawag na exclusome. Ang bagong natagpuang compartment na ito, na matatagpuan sa cell plasma, ay binubuo ng mga DNA ring na tinatawag na plasmids. Ang mga plasmid na ito ay maaaring magmula sa iba't ibang pinagmumulan, kabilang ang labas ng cell at mula sa mga telomeres, na ang mga naka-cap na dulo ng mga chromosome. Mahalagang tandaan na ang mga plasmids sa exclusome ay hindi naglalaman ng mga blueprint para sa mga protina.

Ang pag-aaral, na pinamumunuan ni Ruth Kroschewski mula sa Institute of Biochemistry sa ETH Zurich, ay nagpapakita na ang exclusome ay nagsisilbing pangunahing function upang maprotektahan ang mga chromosome sa mga cell. Ang exclusome ay gumaganap bilang isang mekanismo para sa mga cell na mag-iba sa pagitan ng kanilang sariling DNA na kailangan pa at dayuhang DNA na hindi na kinakailangan. Ang mga singsing ng DNA na hindi maaaring ihiwalay ay maaaring potensyal na i-embed ang kanilang mga sarili sa mga chromosome o makagambala sa cell physiology sa pamamagitan ng pagsasalin sa mga protina.

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang exclusome ay maaaring magkaroon ng papel sa cellular immunological memory. Ang isang espesyal na protina na nagbubuklod sa DNA sa cell plasma ay pinag-aralan nang maraming taon at kilala rin na nagbubuklod sa mga singsing ng DNA. Ang protina na ito ay maaaring mag-trigger ng signal cascade sa mga cell, na nagreresulta sa paggawa at paglabas ng mga nagpapaalab na messenger substance. Ang matagal na pagbibigay ng senyas na ito ay maaaring iligaw ang immune system sa pag-iisip na mayroong patuloy na impeksiyon, na posibleng humantong sa mga autoimmune na tugon gaya ng systemic lupus erythematosus.

Ang exclusome ay pinaniniwalaang nagmula sa maagang ebolusyon nang lumitaw ang mga eukaryote. Iminumungkahi na ang exclusome ay binuo bilang isang paraan upang ayusin at protektahan ang hugis-singsing na DNA mula sa pagsasanib ng iba't ibang mga organismo. Habang ang exclusome na sobre ay kahawig ng sa cell nucleus, ito ay mas simple sa mga puwang na makikita lamang sa mga unang yugto ng pagbuo ng nuclear envelope. Ang mga dahilan kung bakit ang mga plasmid ay nakabalot sa isang hindi kumpletong sobre ng lamad ay nananatiling hindi maliwanag.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang maunawaan ang mga misteryo ng exclusome, kabilang ang kung paano nagbabago ang plasmid DNA at ang mga salik na tumutukoy sa plasmid deposition sa exclusome. Ang bagong nahanap na compartment na ito ay nagbubukas ng mga posibilidad para sa paggalugad ng mga mekanismo ng cellular at ang kanilang mga implikasyon sa mga sakit at immune response.

